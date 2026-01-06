Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lối thoát cho Ter Stegen

  • Thứ ba, 6/1/2026 06:00 (GMT+7)
Ter Stegen sẵn sàng cân nhắc chuyển đến Girona theo dạng cho mượn, để tìm lại phong độ trước World Cup 2026.

Theo Cadena SER, Marc-André ter Stegen cởi mở với ý tưởng gia nhập Girona theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26. Thủ môn người Đức thậm chí trò chuyện với HLV Míchel của Girona và sẵn sàng chuyển đến sân Montilivi tháng này.

Ter Stegen cần thời gian thi đấu thường xuyên để cạnh tranh vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Đức tại World Cup 2026. Sau chấn thương nghiêm trọng khiến anh vắng mặt thời gian qua, Ter Stegen trở lại nhưng mất vị trí chính thức vào tay Joan García dưới thời HLV Hansi Flick.

Barcelona sẵn sàng để cầu thủ rời đi theo dạng cho mượn, thậm chí chấp nhận chi trả phần lớn lương của anh. Phía Girona, đội bóng đang gặp khó khăn ở khu vực cầm đèn đỏ La Liga và là đội thủng lưới nhiều nhất, coi Ter Stegen là ưu tiên hàng đầu để củng cố hàng thủ.

Ter Stegen cũng sẵn lòng giảm một phần lương nếu chuyển đến Girona, đồng thời ưu tiên ở lại Catalonia để gần gia đình.

