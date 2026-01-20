Tin mừng cho người thích ăn chuối

Không chỉ bổ sung các chất dinh dưỡng có lợi, ăn chuối hàng ngày có thể cung cấp năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Chuối không chỉ ngon miệng mà còn bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Pexels.

Là loại cây có hoa nhiệt đới, chuối mềm, ngọt và là nguồn cung cấp kali và các khoáng chất, vitamin quan trọng giúp cơ thể thực hiện các chức năng thiết yếu.

Chuối có hàm lượng chất béo thấp tự nhiên và là nguồn cung cấp vitamin B6, vitamin A, folate, vitamin C, chất xơ, magiê, kali và carbohydrate, có thể góp phần vào sự cân bằng dinh dưỡng tổng thể khi được đưa vào như một phần của chế độ ăn uống đa dạng.

Không chỉ giàu dinh dưỡng, dưới đây là một số lý do bạn nên bổ sung chuối vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Là một trong những loại trái cây giàu vitamin B6 nhất

Theo WebMD, vitamin B6 từ chuối dễ dàng được cơ thể hấp thụ và một quả chuối cỡ trung bình có thể cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu vitamin B6 hàng ngày của mỗi người. Vitamin B6 giúp cơ thể:

Sản xuất hồng cầu

Chuyển hóa carbohydrate và chất béo, biến chúng thành năng lượng

Chuyển hóa axit amin

Loại bỏ các hóa chất không mong muốn khỏi gan và thận

Duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh

Vitamin B6 cũng tốt cho phụ nữ mang thai vì nó giúp đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi.

Là nguồn cung cấp vitamin C đáng kể

Có thể bạn không ngờ chuối chứa nhiều vitamin C, nhưng một quả chuối cỡ trung bình sẽ cung cấp khoảng 10% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Vitamin C có tác dụng giúp:

Bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào và mô

Cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn

Cơ thể sản sinh collagen - loại protein giúp liên kết da, xương và các bộ phận khác của cơ thể

Hỗ trợ sức khỏe não bộ bằng cách sản sinh serotonin, loại hormone ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ, tâm trạng và cảm giác căng thẳng, đau

Kali trong chuối tốt cho sức khỏe tim mạch

Một quả chuối cỡ trung bình sẽ cung cấp khoảng 320-400 mg kali, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu kali hàng ngày. Kali giúp cơ thể duy trì sức khỏe tim mạch và huyết áp ổn định. Ngoài ra, chuối có hàm lượng natri thấp. Sự kết hợp giữa hàm lượng natri thấp và kali cao giúp kiểm soát huyết áp cao.

Chuối có hàm lượng chất béo thấp tự nhiên và là nguồn cung cấp vitamin B6, vitamin A, folate, vitamin C, chất xơ... Ảnh: Healthline.

Chất xơ trong chuối có thể hỗ trợ tiêu hóa

Một quả chuối cỡ trung bình sẽ cung cấp khoảng 10-12% nhu cầu chất xơ hàng ngày. Chất xơ hòa tan và không hòa tan đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Chất xơ hòa tan giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu và loại bỏ các chất béo như cholesterol. Chất xơ không hòa tan làm tăng trọng lượng và độ mềm của phân, giúp bạn dễ dàng đi tiêu đều đặn hơn. Điều này giúp giữ cho đường ruột khỏe mạnh và an toàn khỏi vi khuẩn có hại.

Chuối, đặc biệt là chuối chín non, chứa tinh bột không tiêu hóa được (tinh bột kháng) ở ruột non và có thể đi vào ruột già. Loại chuối này giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn vì bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn.

Ăn chuối hàng ngày có thể giúp bạn khắc phục các vấn đề về đường tiêu hóa như táo bón, loét dạ dày và ợ nóng.

Chuối cung cấp năng lượng

Chuối chứa ba loại đường tự nhiên - sucrose, fructose và glucose - cung cấp cho bạn nguồn năng lượng không chứa chất béo và cholesterol. Do đó, chuối rất lý tưởng, đặc biệt là cho trẻ em và vận động viên, để ăn sáng, ăn nhẹ giữa ngày hoặc trước và sau khi chơi thể thao.

Làm dịu cơn say rượu

Theo Everyday Health, uống rượu có thể làm mất cân bằng các chất điện giải như kali trong cơ thể. Trong khi đó, chuối chứa khoảng 9% giá trị dinh dưỡng hàng ngày của khoáng chất này, vì vậy ăn một quả chuối giúp bổ sung lượng đã mất.

Theo Viện Quốc gia Mỹ về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu, rượu cũng là chất lợi tiểu, có nghĩa là nó có thể gây mất nước nhẹ, góp phần gây ra các triệu chứng say rượu như khát nước, mệt mỏi và đau đầu. Theo dữ liệu của USDA, chuối chứa khoảng 75% nước, khiến chúng trở thành món ăn nhẹ hoàn hảo vào sáng hôm sau để giúp bạn hồi phục.

Giúp ngủ ngon hơn

Ăn một quả chuối trước khi ngủ có thể giúp bạn dễ ngủ hơn. Chuối chứa tryptophan, chịu trách nhiệm cho tác dụng an thần. Tác dụng này là do tryptophan là tiền chất của melatonin, hormone giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức; và serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có liên quan đến tâm trạng, giấc ngủ và trí nhớ.

Nghiên cứu được công bố trên Nutrition Reviews vào tháng 2/2022 cho thấy việc bổ sung tryptophan có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, chuối cũng chứa magiê - khoáng chất có thể cải thiện giấc ngủ.