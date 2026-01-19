Người phụ nữ U60 gây tranh cãi khi quyết định mang thai

Do con gái ra nước ngoài sinh sống, người phụ nữ 59 tuổi ở Tô Châu, Trung Quốc, quyết định sinh thêm con thay vì tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu. Tuy nhiên, điều này gây ra nhiều tranh cãi.

Bà Zou được bệnh viện chăm sóc tận tình từ lúc uyết định mang thai đến khi sinh con. Ảnh: QQ News.

Theo China News, ngày 9/1, bà Zou, 59 tuổi, đến từ Tô Châu, đã hạ sinh thành công bé trai nặng 2,2 kg tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Trương Gia Cảng. Bà đã lập kỷ lục trở thành người phụ nữ mang thai lớn tuổi nhất sinh con tại thành phố này. Em bé có cân nặng hơi nhẹ nhưng các chỉ số sinh tồn đều khỏe mạnh và mọi thứ đều bình thường.

Bà Zou cho biết quyết định sinh con ở tuổi 59 chỉ để lấp đầy khoảng trống cô đơn sau khi con gái lớn của bà chuyển ra nước ngoài sinh sống. "Tôi thực sự xúc động khi nghe thấy tiếng con khóc. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được giấc mơ của mình có thể trở thành hiện thực", bà Zou chia sẻ.

Bác sĩ Gou Huiping, Trưởng khoa Sản tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Trương Gia Cảng, nói với giới truyền thông: "Người mẹ dũng cảm này đã chấp nhận một thử thách đầy can đảm".

Mong muốn có con của bà Zou không phải là một quyết định bộc phát; bà đã có ý tưởng đó từ năm 57 tuổi. Vì con gái bà sống ở nước ngoài và hiếm khi trở về, bà muốn có một đứa con bên cạnh, ít nhất là để tránh cảm giác cô đơn.

Kể từ đó, bà Zou đã chăm sóc sức khỏe của mình và nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thụ tinh nhân tạo và đã mang thai thành công.

Bà Zou rất xúc động sau khi hạ sinh bé trai nặng 2,2 kg ở tuổi 59. Ảnh: QQ News.

Từ việc đăng ký chăm sóc tiền sản đến các lần khám thai định kỳ, mọi bước đều được thực hiện với sự chăm sóc chu đáo nhất. Để đạt được điều này, bệnh viện đã đặc biệt thiết kế một kế hoạch quản lý sức khỏe riêng cho bà Zou, tiến hành khám tổng quát và có hệ thống, đồng thời cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp trực tiếp để giảm bớt lo lắng trong thai kỳ.

Nhiều người có thể không hiểu tại sao bà Zou lại sinh con để bầu bạn vì bà ấy cô đơn. Nhưng quyết định sinh con của bà Zou phản ánh tình trạng phổ biến trong xã hội đương đại - khi con cái sống tự lập hoặc định cư xa nhà, sự cô đơn của các gia đình ngày càng trở nên rõ rệt.

Quyết định sinh con ở tuổi 59 của bà Zou gây ra phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Một số người bày tỏ sự thông cảm: "Tôi hiểu cảm giác này. Nhiều người con ra nước ngoài lập nghiệp, để lại cha mẹ già ở Trung Quốc".

Trong khi đó, một số người lo lắng: "Liệu lương hưu có được dùng để mua sữa cho em bé không?" hay "Trẻ em còn chưa trưởng thành mà đã phải bắt đầu chu cấp cho cha mẹ khi về già".

Những người khác thì lại chỉ trích: "Bạn có thể nuôi chó con, mèo con, cá hoặc hoa khi cô đơn, nhưng bạn không thể sinh con chỉ vì cô đơn. Hãy nghĩ mà xem, khi bạn già đi và không còn chạy nhảy được nữa, con bạn cũng sẽ cô đơn".

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã ghi nhận nhiều trường hợp sinh con ở phụ nữ lớn tuổi, bao gồm các tình huống khác nhau như phụ nữ lớn tuổi sinh con rất cao và đa thai, tất cả đều cần đến sự hỗ trợ y tế đa chuyên khoa để hoàn thành ca sinh nở.

Vào tháng 2/2025, bà Hu, một phụ nữ 64 tuổi, đã sinh hạ thành công một bé trai nặng khoảng 1,8 kg tại Bệnh viện Sản Nhi Zunyi ở tỉnh Quý Châu. Bà Hu trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con ở Quý Châu kể từ khi bắt đầu thống kê.

Tháng 2 cùng năm, bà Lin, 52 tuổi, đến từ Hàng Châu, mang thai đôi nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ở tuần thứ 35 của thai kỳ, bà đột ngột bị vỡ ối sớm và được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Quận Linping ở Hàng Châu. Với sự giúp đỡ của một nhóm chuyên gia đa ngành, bà đã sinh đôi thành công, một bé trai và một bé gái, cả mẹ và bé đều an toàn.

Tháng 11/2025, Bệnh viện Sản Nhi Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho bà Wang, một phụ nữ 60 tuổi được coi là ở độ tuổi mang thai cao, và một bé trai khỏe mạnh đã chào đời an toàn.

Các bác sĩ sản khoa cảnh báo mang thai ở độ tuổi cao tiềm ẩn rủi ro rất lớn và cần thận trọng; không nên chủ động mang thai. Những người thực sự muốn có con cần phải được khám sức khỏe toàn diện trước, tuân thủ lời khuyên của bác sĩ trong suốt thai kỳ và lựa chọn bệnh viện có khả năng cấp cứu đa chuyên khoa để đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.