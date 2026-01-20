Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tháng Chạp, ưu tiên ăn 4 loại rau củ này để bồi bổ, làm ấm cơ thể

  • Thứ ba, 20/1/2026 07:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lựa chọn thực phẩm phù hợp và chế biến đúng cách sẽ giúp giữ ấm cơ thể, hạn chế mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng trong những ngày rét sâu.

Bí đỏ là một trong những thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể hiệu quả. Ảnh: Freepik.

Theo học cổ truyền Trung Quốc, tháng Chạp là thời điểm thời tiết lạnh sâu nhất. Lúc này, cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để giữ ấm, trong khi tốc độ chuyển hóa lại có xu hướng chậm xuống vì nhiệt độ thấp. Nếu chế độ ăn không đáp ứng đủ nhu cầu, con người dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa hoặc suy giảm sức đề kháng.

Những thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể hiệu quả

Khoai mỡ, khoai môn

Khoai mỡ và khoai môn là nhóm thực phẩm giàu carbohydrate phức hợp, giúp giải phóng năng lượng từ từ, tránh tình trạng tụt năng lượng đột ngột. Trong y học, đây là nguồn nhiên liệu ổn định cho cơ thể trong thời tiết lạnh. Hàm lượng chất nhầy tự nhiên trong khoai còn giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, hỗ trợ người dễ bị lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa khi trời rét.

Củ sen

Củ sen khi nấu chín mang lại lợi ích đáng chú ý về mặt sinh lý học. Thực phẩm này chứa sắt, vitamin C và polyphenol - những thành phần hỗ trợ tạo máu, tăng khả năng vận chuyển oxy và cải thiện sức chịu lạnh của cơ thể.

Theo y học cổ truyền, củ sen sau khi nấu chín có tính ôn, phù hợp dùng trong mùa lạnh. Dưới góc nhìn y học hiện đại, thực phẩm này được ghi nhận có lợi cho hệ miễn dịch và giúp cơ thể giảm stress oxy hóa.

thuc pham anh 1

Củ sen giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường miễn dịch, thanh lọc cơ thể. Ảnh: Chí Hùng.

Bí đỏ

Bí đỏ là một trong những thực phẩm giàu beta-caroten, tiền chất của vitamin A. Đây là dưỡng chất quan trọng đối với niêm mạc đường hô hấp và miễn dịch. Vào mùa lạnh, khi nguy cơ viêm nhiễm đường hô hấp tăng cao, việc bổ sung bí đỏ giúp cơ thể duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên. Đồng thời, hàm lượng pectin trong bí đỏ giúp làm chậm hấp thu đường, giữ mức năng lượng ổn định và hạn chế cảm giác uể oải.

Khoai lang

Khoai lang cung cấp tinh bột, chất xơ và các vitamin nhóm B, đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng. Vị ngọt tự nhiên của khoai lang giúp cơ thể nhanh chóng có năng lượng, trong khi chất xơ giúp quá trình hấp thu diễn ra chậm rãi hơn. Ngoài ra, các hợp chất sinh học trong khoai lang còn có tác dụng chống viêm nhẹ, hỗ trợ sức khỏe khớp - vấn đề thường trầm trọng hơn trong mùa lạnh.

Ăn thế nào để giữ ấm mà không gây quá tải cho cơ thể?

Không chỉ việc lựa chọn thực phẩm, cách chế biến món ăn cũng đóng vai trò quan trọng trong khả năng giữ nhiệt của cơ thể. Các phương pháp như hầm, ninh, nấu cháo hoặc hấp giúp bảo toàn dưỡng chất, đồng thời hạn chế tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa trong những ngày lạnh.

Bên cạnh đó, việc sử dụng gia vị có tính ấm như gừng, hành, tỏi với lượng vừa phải không chỉ làm món ăn đậm đà hơn mà còn góp phần kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ quá trình sinh nhiệt tự nhiên. Khi kết hợp các loại rau củ trên với nguồn đạm chất lượng như cá, thịt nạc, trứng hoặc đậu, cơ thể có thể duy trì trạng thái ấm áp, ổn định và đủ thể lực suốt cả ngày.

