Lời dặn xúc động của Tân Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Lần đầu phát biểu tại lễ tốt nghiệp trên cương vị hiệu trưởng, PGS.TS Ngô Quốc Đạt nhắn nhủ các tân bác sĩ, dược sĩ không ngừng học tập, giữ y đức và tinh thần nhân văn.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Hoàng Huy.

Sáng 23/7, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2026, trao bằng cho 122 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân. Đây cũng là lễ tốt nghiệp đầu tiên được tổ chức tại cơ sở Tân Nhựt của nhà trường.

Trong đợt này, trường trao bằng cho 71 tân dược sĩ khóa V (niên khóa 2021-2026), 24 bác sĩ y khoa, một bác sĩ răng hàm mặt cùng 26 cử nhân các ngành y tế công cộng, dinh dưỡng, khúc xạ nhãn khoa, điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh, điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức và kỹ thuật xét nghiệm y học.

Điểm nhấn của buổi lễ là bài phát biểu của PGS.TS Ngô Quốc Đạt, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đây là lần đầu ông phát biểu trước sinh viên tốt nghiệp trên cương vị người đứng đầu nhà trường.

Mở đầu bài phát biểu, PGS Đạt chúc mừng các tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân đã hoàn thành hành trình học tập nhiều thử thách. Theo bác sĩ Đạt, tấm bằng trên tay là thành quả xứng đáng sau nhiều năm học tập, thực hành tại bệnh viện, vượt qua những kỳ thi căng thẳng và cả những lúc hoài nghi chính bản thân mình.

"Tấm bằng tốt nghiệp không phải điểm kết thúc của việc học mà là giấy thông hành để bắt đầu một hành trình học tập dài hơn, nhiều trách nhiệm hơn", PGS Đạt nói.

Ông cho biết ngành y đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và dữ liệu lớn. Những thay đổi này đòi hỏi mỗi cán bộ y tế phải liên tục cập nhật kiến thức, sẵn sàng thích ứng và học tập suốt đời.

Ông cũng lưu ý, kiến thức chuyên môn giúp người thầy thuốc hành nghề nhưng đạo đức mới là nền tảng để tạo dựng niềm tin với người bệnh và xã hội.

"Người bệnh không chỉ cần một đơn thuốc đúng hay một phác đồ điều trị phù hợp; họ còn cần được lắng nghe, được tôn trọng và được nuôi dưỡng niềm hy vọng. Có những lúc, một lời động viên chân thành cũng có giá trị như một liệu pháp điều trị. Tinh thần nhân văn và lòng nhân ái là điều không một AI nào có thể thay thế", PGS Đạt xúc động nói.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch kỳ vọng thế hệ nhân lực y tế mới sẽ làm chủ khoa học công nghệ, có năng lực hội nhập nhưng vẫn gìn giữ những giá trị cốt lõi của nghề y.

"Từ hôm nay, các em sẽ không còn được gọi là sinh viên. Mỗi quyết định chuyên môn sẽ tác động đến sức khỏe, niềm tin, thậm chí là tính mạng của người bệnh. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ rằng kiến thức giúp chúng ta hành nghề, nhưng đạo đức mới giúp chúng ta được người bệnh tin tưởng và xã hội trân trọng", ông nhấn mạnh.

Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 thực hiện nghi thức tuyên thệ trước khi được trao bằng. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, khóa Dược sĩ đại học niên khóa 2021-2026 là một trong những khóa học có nhiều dấu ấn khi sinh viên phải thích nghi với môi trường học tập tại cơ sở mới. Trong số 71 tân dược sĩ tốt nghiệp, có 11 sinh viên đạt loại giỏi, 43 sinh viên đạt loại khá và 17 sinh viên đạt loại trung bình. Nhà trường cũng tuyên dương 3 sinh viên xuất sắc toàn khóa và 3 sinh viên có thành tích rèn luyện xuất sắc.

Sinh viên ngành Dược được thực hành tại nhiều bệnh viện, nhà thuốc, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và doanh nghiệp dược. Theo thống kê của nhà trường, sinh viên sau tốt nghiệp đều có việc làm.

Năm học 2026-2027, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tuyển sinh 170 chỉ tiêu đại học ngành Dược. Nhà trường hiện cũng đào tạo nhiều chương trình sau đại học và duy trì Hội nghị Khoa học Sinh viên Dược hàng năm, thu hút gần 100 sinh viên trên cả nước tham gia báo cáo nghiên cứu.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trực thuộc UBND TP.HCM thành lập từ năm 1989, tiền thân là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM. Đây là một trong 4 trường đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe hàng đầu tại phía Nam, hiện quy tụ hơn 500 giảng viên cơ hữu và khoảng 20.000 sinh viên, học viên.

PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ ngày 1/7/2026. Bắt đầu công tác tại Đại học Y Dược TP.HCM từ năm 2003, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như: Phó trưởng Khoa Y, Phó trưởng Bộ môn Giải phẫu bệnh, Thư ký Hội đồng trường. Từ tháng 8/2022, ông được giao phụ trách chuyên môn, sau đó giữ vai trò Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành (tháng 3/2023). Tháng 10/2024, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM.