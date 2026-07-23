Lâm Đồng: Khẩn trương phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng

Từ đầu năm 2026 đến nay, Lâm Đồng ghi nhận 2.285 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này có 57 ca sốt xuất huyết nặng và 1 trường hợp không qua khỏi.

Điều trị cho trẻ em bị bệnh tay chân miệng. Ảnh: TTXVN phát.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng với số ca mắc và tử vong gia tăng, ngày 23/7 lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và các cơ quan chuyên môn khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng - chống, không để bệnh lan rộng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế Lâm Đồng thông tin từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.285 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này có 57 ca sốt xuất huyết nặng và 1 trường hợp không qua khỏi. Đáng lo ngại, bệnh tay chân miệng tiếp tục diễn biến phức tạp với 3.076 ca mắc, tăng 1.622 ca so với cùng kỳ năm trước và đã ghi nhận 2 trường hợp không qua khỏi, đều xảy ra tại xã Tà Năng.

Ngành y tế nhận định thời tiết đang bước vào giai đoạn thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, trong khi bệnh tay chân miệng tiếp tục lưu hành tại nhiều địa phương, đặc biệt có nguy cơ lây lan mạnh tại các cơ sở giáo dục mầm non và trong cộng đồng. Nếu không triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất lớn.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, coi đây là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Sở y tế tăng cường giám sát dịch tễ, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, dự báo nguy cơ để kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp; tổ chức thống kê đầy đủ các ca bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch cũ và mới phát sinh, không để dịch lan rộng; bảo đảm đầy đủ giường bệnh, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ điều trị; tổ chức tốt công tác phân tuyến, thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất số ca chuyển nặng và tử vong. Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân phải thực hiện nghiêm hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, bảo đảm chuyển tuyến kịp thời, an toàn.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Các địa phương phải triển khai phương châm "4 tại chỗ", huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, xử lý các điểm có nguy cơ cao; kiểm tra toàn bộ các dụng cụ chứa nước, vật dụng phế thải có thể phát sinh muỗi truyền bệnh…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng và chính quyền các địa phương đang có bệnh bùng phát đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tránh gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ngành liên quan tích cực vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phối hợp với ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ giám sát dịch tễ, điều trị, truyền thông đến huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng được đánh giá sẽ giúp Lâm Đồng kiểm soát hiệu quả dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng, hạn chế số ca mắc, ca chuyển nặng và không qua khỏi, không để bệnh bùng phát trên diện rộng.