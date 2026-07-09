Ghi nhận ca không qua khỏi đầu tiên do sốt xuất huyết tại Gia Lai

Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết địa phương vừa ghi nhận ca không qua khỏi đầu tiên do sốt xuất huyết Dengue trong năm 2026.

Bệnh nhân là anh L.V.Ph. (37 tuổi, trú thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ), có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường type 2.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh nhân khởi phát bệnh từ ngày 26/6 với các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu và tự điều trị tại nhà. Ngày 30/6, anh L.V.Ph. nhập viện tại Bệnh viện Quân y 15, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng nặng, xét nghiệm nhanh Dengue NS1Ag cho kết quả dương tính. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng bệnh nhân không qua khỏi trên đường chuyển viện vào ngày 5/7.

Điều tra dịch tễ cho thấy từ đầu năm đến ngày 6/7, xã Biển Hồ ghi nhận 36 ca mắc sốt xuất huyết tại 14/40 thôn, làng; riêng tháng 6 ghi nhận 20 ca và những ngày đầu tháng 7 ghi nhận thêm 6 ca. Toàn xã hiện có 3 ổ dịch đang hoạt động. Khu vực gần nơi ở của bệnh nhân trong vòng hai tuần trước đó đã ghi nhận hai ca mắc sốt xuất huyết.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế đã triển khai vệ sinh môi trường, xử lý ổ dịch và phun hóa chất diệt muỗi. Qua kiểm tra 32 hộ gia đình, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 12 dụng cụ chứa nước có lăng quăng, bọ gậy.

Kết quả điều tra véc-tơ tại thôn Tiên Sơn 2 cho thấy mật độ muỗi và chỉ số Breteau (BI) đều vượt ngưỡng quy định của Bộ Y tế, cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND xã Biển Hồ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống sốt xuất huyết; duy trì thường xuyên hoạt động diệt lăng quăng, bọ gậy, bảo đảm xử lý ổ dịch đúng quy định; đồng thời tăng cường truyền thông để người dân chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, không tự điều trị tại nhà khi có biểu hiện sốt và đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, hạn chế các trường hợp chuyển nặng và không qua khỏi.