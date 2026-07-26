Lời cảnh báo dành cho HLV Klopp

Jurgen Klopp mang đến làn sóng kỳ vọng lớn cho tuyển Đức, nhưng phía trước nhà cầm quân này là bài toán hồi sinh một đội bóng sa sút kéo dài.

Klopp bắt tay xây dựng lại tuyển Đức từ những thất bại liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Sự xuất hiện của Klopp trên ghế huấn luyện tuyển Đức lập tức tạo ra bầu không khí lạc quan chưa từng có trong nhiều năm. Tuy nhiên, theo cựu tiền vệ Dietmar Hamann, phía sau hiệu ứng tâm lý tích cực ấy là hàng loạt vấn đề khó mà nhà cầm quân 58 tuổi phải giải quyết.

Klopp được bổ nhiệm thay Julian Nagelsmann và ký hợp đồng đến năm 2030. Đây là lần đầu ông trở lại công việc huấn luyện kể từ khi chia tay Liverpool năm 2024.

Trước đó, chiến lược gia người Đức từng gặt hái thành công lớn với Mainz 05, Borussia Dortmund và Liverpool, trong đó có hai chức vô địch Bundesliga, một Premier League và một Champions League.

Theo Hamann, chỉ riêng cá tính của Klopp đủ tạo ra cú hích cho tuyển Đức. "Ông ấy tạo ra sự hưng phấn đáng kinh ngạc chỉ bằng sự hiện diện và cách giao tiếp. Đó là điều đất nước này cần", cựu tuyển thủ Đức nhận xét.

Tuy nhiên, Hamann cảnh báo Klopp không thể chỉ dựa vào danh tiếng để đưa tuyển Đức trở lại đỉnh cao. Bóng đá cấp đội tuyển có những giới hạn riêng khi HLV không thể mua sắm cầu thủ theo ý muốn như ở CLB.

Một trong những bài toán khó của tuyển Đức là tìm người thay thế Neuer. Ảnh: Reuters.

Thách thức lớn nhất với Klopp nằm ở việc xây dựng tập thể gắn kết. Tuyển Đức sa sút kể từ sau chức vô địch World Cup 2014, liên tiếp bị loại từ vòng bảng tại World Cup 2018 và 2022, trước khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Hamann cho rằng hàng tiền vệ là điểm yếu nghiêm trọng nhất của "Die Mannschaft". "Các trận đấu được quyết định ở khu vực giữa sân. Đó là phòng máy của đội bóng và cũng là điểm yếu của chúng tôi trong nhiều năm qua", ông nói.

Ngoài ra, Klopp còn phải tìm người kế nhiệm Manuel Neuer trong khung gỗ. Hamann đề xuất Alexander Nubel hoặc lựa chọn táo bạo hơn là Christian Urbig, người có thể được trao cơ hội nếu tiếp tục phát triển tại Bayern Munich.

Klopp thổi bùng hy vọng ở tuyển Đức, nhưng để biến kỳ vọng thành thành công, ông phải nhanh chóng xử lý những vấn đề tồn tại nhiều năm của đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới.

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