Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lời cảnh báo dành cho HLV Klopp

  • Chủ nhật, 26/7/2026 05:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jurgen Klopp mang đến làn sóng kỳ vọng lớn cho tuyển Đức, nhưng phía trước nhà cầm quân này là bài toán hồi sinh một đội bóng sa sút kéo dài.

Klopp bắt tay xây dựng lại tuyển Đức từ những thất bại liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Sự xuất hiện của Klopp trên ghế huấn luyện tuyển Đức lập tức tạo ra bầu không khí lạc quan chưa từng có trong nhiều năm. Tuy nhiên, theo cựu tiền vệ Dietmar Hamann, phía sau hiệu ứng tâm lý tích cực ấy là hàng loạt vấn đề khó mà nhà cầm quân 58 tuổi phải giải quyết.

Klopp được bổ nhiệm thay Julian Nagelsmann và ký hợp đồng đến năm 2030. Đây là lần đầu ông trở lại công việc huấn luyện kể từ khi chia tay Liverpool năm 2024.

Trước đó, chiến lược gia người Đức từng gặt hái thành công lớn với Mainz 05, Borussia Dortmund và Liverpool, trong đó có hai chức vô địch Bundesliga, một Premier League và một Champions League.

Theo Hamann, chỉ riêng cá tính của Klopp đủ tạo ra cú hích cho tuyển Đức. "Ông ấy tạo ra sự hưng phấn đáng kinh ngạc chỉ bằng sự hiện diện và cách giao tiếp. Đó là điều đất nước này cần", cựu tuyển thủ Đức nhận xét.

Tuy nhiên, Hamann cảnh báo Klopp không thể chỉ dựa vào danh tiếng để đưa tuyển Đức trở lại đỉnh cao. Bóng đá cấp đội tuyển có những giới hạn riêng khi HLV không thể mua sắm cầu thủ theo ý muốn như ở CLB.

Klopp ảnh 1

Một trong những bài toán khó của tuyển Đức là tìm người thay thế Neuer. Ảnh: Reuters.

Thách thức lớn nhất với Klopp nằm ở việc xây dựng tập thể gắn kết. Tuyển Đức sa sút kể từ sau chức vô địch World Cup 2014, liên tiếp bị loại từ vòng bảng tại World Cup 2018 và 2022, trước khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Hamann cho rằng hàng tiền vệ là điểm yếu nghiêm trọng nhất của "Die Mannschaft". "Các trận đấu được quyết định ở khu vực giữa sân. Đó là phòng máy của đội bóng và cũng là điểm yếu của chúng tôi trong nhiều năm qua", ông nói.

Ngoài ra, Klopp còn phải tìm người kế nhiệm Manuel Neuer trong khung gỗ. Hamann đề xuất Alexander Nubel hoặc lựa chọn táo bạo hơn là Christian Urbig, người có thể được trao cơ hội nếu tiếp tục phát triển tại Bayern Munich.

Klopp thổi bùng hy vọng ở tuyển Đức, nhưng để biến kỳ vọng thành thành công, ông phải nhanh chóng xử lý những vấn đề tồn tại nhiều năm của đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới.

Klopp dọa rời tuyển Đức

Jurgen Klopp tuyên bố sẽ lập tức từ chức HLV trưởng tuyển Đức nếu truyền thông xâm phạm cuộc sống gia đình của ông.

36:2177 hôm qua

Klopp chính thức dẫn dắt tuyển Đức

Ngày 24/7, Jurgen Klopp chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Đức với bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030.

38:2289 hôm qua

Diễn biến vụ Klopp tiếp quản tuyển Đức

Sáng 24/7 tại Frankfurt (Đức), Liên đoàn Bóng đá Đức sẽ chính thức ra mắt Jurgen Klopp trong vai trò tân huấn luyện viên trưởng, thay thế Julian Nagelsmann.

21:15 23/7/2026

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Klopp HLV Klopp Tuyển Đức Đức Dietmar Hamann Jurgen Klopp

    Đọc tiếp

    Messi lần đầu lộ diện sau chung kết World Cup

    Messi lần đầu lộ diện sau chung kết World Cup

    24 phút trước 07:00 26/7/2026

    0

    Sau thất bại tại chung kết World Cup 2026, Lionel Messi lần đầu xuất hiện công khai khi tới cổ vũ đội bóng gia đình thi đấu tại giải hạng tư bóng đá Argentina.

    Bruno Fernandes giàu to

    Bruno Fernandes giàu to

    26 phút trước 06:58 26/7/2026

    0

    Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao có sức hút thương mại lớn nhất của MU.

    Hạn chót để MU chiêu mộ Kone

    Hạn chót để MU chiêu mộ Kone

    1 giờ trước 06:08 26/7/2026

    0

    AS Roma được cho là đặt hạn chót để Manchester United hoàn tất thương vụ Manu Kone nhằm giúp đội bóng Italy đáp ứng các quy định tài chính của UEFA.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý