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Thể thao

Klopp dọa rời tuyển Đức

  • Thứ sáu, 24/7/2026 19:08 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Jurgen Klopp tuyên bố sẽ lập tức từ chức HLV trưởng tuyển Đức nếu truyền thông xâm phạm cuộc sống gia đình của ông.

Klopp sẵn sàng bỏ tuyển Đức.

Klopp ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đến hết World Cup 2030, khép lại thời gian làm Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull. Đây là lần đầu ông trở lại băng ghế chỉ đạo kể từ khi chia tay Liverpool vào năm 2024 với lý do "cạn kiệt năng lượng".

Phát biểu trong ngày nhậm chức, Klopp tuyên bố: "Tôi được trả lương hậu hĩnh và nếu ngày mai Jurgen Klopp không còn đủ năng lực, tôi sẽ ra đi. Nếu DFB muốn chấm dứt hợp đồng, tôi cũng chấp nhận. Nhưng nếu truyền thông cư xử quá giới hạn và không để gia đình tôi được yên, tôi sẽ rời đi ngay lập tức".

Cựu HLV Liverpool cho biết dẫn dắt đội tuyển Đức là đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân và khả năng cũng sẽ là công việc cuối cùng trước khi giải nghệ. Klopp được DFB lựa chọn thay Julian Nagelsmann từ chức, sau kỳ World Cup thất vọng với việc tuyển Đức bị Paraguay loại ở vòng 32 đội.

Dù vậy, nhà cầm quân người Đức cũng kêu gọi người hâm mộ hạ thấp kỳ vọng. Ông thừa nhận "Die Mannschaft" chưa phải đội tuyển số một thế giới và không sở hữu nhiều ngôi sao như Pháp.

"Klopp dẫn dắt không có nghĩa tuyển Đức lập tức vô địch World Cup. Chúng tôi không có Mbappe, Dembele hay Barcola, nhưng điều đó không đồng nghĩa không thể đánh bại họ", ông nói.

Trận ra mắt của Klopp trên cương vị HLV trưởng tuyển Đức sẽ là cuộc đối đầu với Hà Lan tại UEFA Nations League vào ngày 24/9. Đồng hành cùng ông là những cộng sự quen thuộc như Pep Lijnders, Peter Krawietz và cựu tuyển thủ Sven Bender, trong khi Per Mertesacker sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Thể thao từ đầu năm 2027.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Klopp chính thức dẫn dắt tuyển Đức

Ngày 24/7, Jurgen Klopp chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Đức với bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030.

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Minh Nghi

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