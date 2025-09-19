Loạt mặt bằng trung tâm TP.HCM đón khách thuê trở lại

Sau gần một thập kỷ bỏ trống, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) đang được nhà hàng hải sản Rạn Biển cải tạo để đưa vào kinh doanh.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một phần diện tích khu đất đang xây dựng thành không gian trong nhà, phần còn lại được dọn dẹp sạch sẽ để tận dụng.

Ở phía rào chắn bên ngoài, nhà hàng treo thông báo tuyển hơn 30 nhân sự cùng các thông tin giới thiệu về thương hiệu. Được biết, nhà hàng này dự kiến khai trương vào tháng 10.

Không xa đó, tại số 2-2A Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành), McDonald’s cũng đang sửa sang lại mặt bằng để tái khai trương cửa hàng Bến Thành. Đây từng là chi nhánh gắn bó với thương hiệu hơn 10 năm, được khai trương từ 2014. Tuy nhiên, do vấn đề hợp đồng thuê, cửa hàng đã đóng cửa vào tháng 9 năm ngoái.

Ông Nguyễn Huy Thịnh - CEO McDonald’s Việt Nam cho biết đây là một trong những cửa hàng hoạt động tốt nhất chuỗi, có vai trò quan trọng về thương hiệu lẫn doanh thu.

Sau hơn nửa năm tuyến metro số 1 chính thức vận hành, ông Thịnh đánh giá mặt bằng Bến Thành càng có nhiều lợi thế nhờ vị trí trung tâm, 3 mặt tiền đường lớn, lưu lượng người qua lại đông và khách hàng đa dạng, từ người dân TP.HCM, các vùng lân cận đến du khách. Vì vậy, McDonald’s quyết định quay lại để tiếp tục kinh doanh.

Việc cải tạo bắt đầu từ tháng 8, đến nay đang tu sửa các tầng và khu vực ngoài trời. Với tiến độ hiện tại, có thể cửa hàng sẽ khai trương trở lại trong quý IV.

Trên đường Nguyễn Văn Thủ, Ollin Café cũng đang sửa sang mặt bằng để mở cửa hàng thứ 4 tại TP.HCM.

Đáng chú ý, đây là cửa hàng đầu tiên của chuỗi tại trung tâm thành phố, sau thời gian tập trung mở rộng ở vùng ven với những không gian rộng rãi.

Dù mới mở cửa hàng đầu tiên vào ngày 16/7, đến nay thương hiệu trà sữa Trung Quốc đã có 6 điểm bán và vẫn tiếp tục mở rộng ở TP.HCM.

Trên đường Hàn Thuyên, Adoré cũng vừa khai trương cửa hàng đầu tiên tại vị trí từng được Starbucks thuê làm cửa hàng Reserve. Việc Starbucks rời mặt bằng này được cho là do giá thuê tăng quá cao. Tuy nhiên, sau khi rời Hàn Thuyên, thương hiệu vẫn tiếp tục mở rộng và tìm các mặt bằng đắc địa.

Gần đây, Starbucks khai trương cửa hàng Reserve tại Diamond Plaza theo mô hình "Reserve Only". Đây là cửa hàng Reserve thứ tư của Starbucks tại Việt Nam, chỉ cách cửa hàng cũ trên đường Hàn Thuyên khoảng 300 m.

Hồi tháng 4, mô hình tương tự cũng được khai trương tại tòa nhà Bitexco. Ngoài các món đồ uống cao cấp, cửa hàng này còn phục vụ trà và cà phê có cồn tại quầy cocktails Mixology với bartender pha chế trực tiếp, giá dao động trên 200.000 đồng mỗi ly.

Ở khu vực phường Bến Thành, Hải Sản Hoàng Gia trước đó đã thuê lại 4 căn liền kề tại ngã tư Lý Tự Trọng - Trương Định sau nhiều năm bỏ trống. Mặt bằng này từng bị bỏ trống lâu do diện tích thuê quá lớn với giá thuê được rao lên tới cả tỷ đồng mỗi tháng, trong khi cơ sở vật chất đã xuống cấp.

Ông Trần Văn Trường, CEO Hải Sản Hoàng Gia cho biết doanh nghiệp đã thuê mặt bằng với mức giá hợp lý trong 6 năm, thấp hơn khoảng 30-40% so với giá môi giới từng rao.

Bách Hoá Xanh đang tuyển chuyên viên tìm mặt bằng tại miền Bắc. Đây là động thái chuẩn bị cho kế hoạch "Bắc tiến", hướng đến mục tiêu mở 1.000 cửa hàng mỗi năm từ 2026.

Chỉ trong thời gian ngắn, chuỗi Café Amazon cùng cửa hàng xe điện Yadea và Honda đều lần lượt rời các mặt bằng đắc địa tại Ngã 6 Phù Đổng, để lại nhiều vị trí trống giữa trung tâm TP.HCM.

Dù không còn tăng trưởng nóng, thị trường co-working space tại TP.HCM vẫn mở rộng hiện diện khi nhiều thương hiệu ngoại gia nhập, còn đơn vị nội liên tục săn tìm mặt bằng mới.

