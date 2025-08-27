Khách thuê lũ lượt rời mặt bằng đắc địa Ngã 6 Phù Đổng

Đi ngang Ngã 6 Phù Đổng (phường Bến Thành, TP.HCM) thời gian gần đây, các mặt bằng từng là cửa hàng Yadea và Honda giờ đóng kín mít, chỉ còn những biển dán đầy số điện thoại rao thuê.

Hiện mặt bằng nhà số 2A-2B Cách Mạng Tháng Tám đang được rao thuê với giá 23.500 USD /tháng, tương đương gần 590 triệu đồng. Đây là mặt bằng gộp từ hai căn, tổng diện tích hơn 177 m2, kết cấu 1 trệt, 1 lầu và sân thượng. Nếu thuê riêng, mặt bằng Yadea trước đây có giá 15.000 USD /tháng.

Còn mặt bằng Honda trước đây được tách ra gồm căn số 290 Lý Tự Trọng giao với Cách Mạng Tháng Tám, diện tích 18 m2, 1 trệt 1 lầu, giá thuê 150 triệu/tháng và một căn 80 m2, 1 trệt 2 lầu, giá thuê hơn 220 triệu/tháng.

Ở phía đối diện, sau hơn 3 năm hoạt động, Café Amazon đã rời khỏi mặt bằng số 5 Nguyễn Trãi ngay vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng.

Hiện căn nhà này được rao cho thuê lại với giá 12.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 315 triệu đồng. Mặt bằng có kết cấu 1 trệt 5 lầu, với tầng trệt rộng 4x15 m và các tầng 8,2x15 m, nhưng không có thang máy.

Trên trục Lê Thị Riêng gần đó, nhiều mặt bằng từng có khách thuê nay cũng bị bỏ trống, chờ thương hiệu mới.

Ngã 6 Phù Đổng được nhiều khách thuê đánh giá là một trong những vị trí "kim cương" tại trung tâm TP.HCM, nơi giao thoa của nhiều tuyến phố sầm uất như Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng và Cách Mạng Tháng 8.

Đây là điểm nút có mật độ giao thông và lượng người qua lại lớn, giúp mặt bằng dễ dàng tạo sự nhận diện thương hiệu. Vì thế, khu vực này từ lâu được coi là "đất vàng" mà nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực thời trang, ẩm thực, bán lẻ... muốn hiện diện.

Nói về lý do hàng loạt đơn vị rời đi, ông Thái Thành Tài - chuyên môi giới mặt bằng tại TP.HCM - cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp và họ rời đi vì đã hoàn thành mục tiêu làm thương hiệu.

Theo ông, các nhóm khách thuê đang quan tâm đến vị trí này chủ yếu là các thương hiệu cà phê, thời trang, nhà hàng, xe điện và showroom trưng bày. Tuy nhiên, giá thuê cao ngất ngưỡng vẫn là rào cản lớn khi tìm khách thuê, trong khi chủ nhà ít khi giảm giá, thường neo mức giá cao để chờ khách thuê phù hợp.

Thực tế, nhắc đến Ngã 6 Phù Đổng, mặt bằng 325 Lý Tự Trọng luôn được thương hiện săn đón. Tuy nhiên, với giá thuê khoảng 700 triệu đồng/tháng hiếm thương hiệu nào trụ lại được lâu. Ngoại trừ Phúc Long duy trì gần 5 năm, những cái tên từng hiện diện như Soya Garden, PhinDeli hay MIA đều sớm rời đi. Hiện tại, không gian này đang được chuỗi thực phẩm hữu cơ Danny Green thuê.

Khác với các mặt bằng ngay tại nút giao, nhánh đường Nguyễn Trãi đoạn gần Ngã 6 Phù Đổng lại giữ sức hút ổn định hơn. Đây là tuyến mua sắm sầm uất, tập trung nhiều thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, gần như toàn bộ mặt bằng đều đã có khách, chỉ còn 1-2 vị trí bỏ trống. Một số mặt bằng từng để trống lâu ngày cũng tìm được khách thuê.

Đơn cử, mặt bằng số 88 Nguyễn Trãi sau hơn 2 năm bỏ trống, sắp đón thương hiệu thời trang Bohee vào khai trương. Đây là cửa hàng tháng hai của thương hiệu này tại TP.HCM.

Thực tế, theo ông Tài, giá thuê tại Ngã 6 Phù Đổng cao gấp 3 lần so với các vị trí kế cận. Nếu cùng chiều ngang mặt bằng khoảng 4 m, thì ở ngoài vòng xoay giá thuê vào khoảng 4.000 USD , còn tại Ngã 6 Phù Đổng lên tới 12.000 USD . Chính sự chênh lệch này khiến nhiều khách thuê ưu tiên lựa chọn vị trí lân cận, nơi giá thuê hợp lý nhưng vẫn giữ được sức hút lớn với người mua sắm.

Sau gần một năm đóng cửa, McDonald's chuẩn bị khai trương trở lại cửa hàng tại số 2-2A Trần Hưng Đạo, gần chợ Bến Thành.

Dù không còn tăng trưởng nóng, thị trường co-working space tại TP.HCM vẫn mở rộng hiện diện khi nhiều thương hiệu ngoại gia nhập, còn đơn vị nội liên tục săn tìm mặt bằng mới.

