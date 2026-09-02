Loạt dự án trọng điểm thi công xuyên lễ, tăng tốc về đích

Không nghỉ lễ, hàng nghìn kỹ sư, công nhân tại các công trường trọng điểm tiếp tục tăng tốc, tranh thủ từng ngày để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút khi thời gian hoàn thành dự án thành phần 3, giai đoạn 1 theo yêu cầu của Chính phủ không còn nhiều. Trong dịp Quốc khánh 2/9, các nhà thầu tại công trường vẫn duy trì thi công xuyên lễ, giữ nhịp độ như ngày thường để tăng sản lượng.

Long Thành, Phú Quốc tăng tốc trong giai đoạn nước rút

Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV) cho biết kỹ sư, công nhân được bố trí làm việc liên tục tại nhiều hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh thứ 2, giao thông nội cảng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Theo ACV, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án đến nay đạt khoảng 80%. Chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu tiếp tục bổ sung nhân lực, đẩy nhanh công tác nội nghiệp, hoàn thiện hồ sơ và nghiệm thu các hạng mục nhằm đáp ứng tiến độ.

Nhịp thi công xuyên lễ cũng được duy trì tại các công trình trọng điểm ở Phú Quốc, nơi đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Theo ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc thuộc Tập đoàn Sun Group, 6 dự án phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Trong dịp Quốc khánh năm nay, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân đăng ký làm việc xuyên lễ để duy trì tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án Cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ cho biết người lao động đăng ký làm việc trong dịp 2/9 trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với yêu cầu của từng vị trí và kế hoạch thi công.

Các kỹ sư, công nhân làm việc trong ngày lễ được trả lương làm thêm theo quy định và bố trí nghỉ bù để đảm bảo sức khỏe. Việc phân ca được sắp xếp phù hợp với tính chất công việc, điều kiện thực tế và yêu cầu an toàn tại công trường.

"Dự án bố trí thường xuyên khu lưu trú với khoảng 3.000 chỗ ở, cùng hệ thống y tế và các tiện ích thiết yếu để người lao động ổn định sinh hoạt, yên tâm làm việc trên công trường", ông Tuấn cho biết.

Hệ mái mô phỏng 13 nhịp sóng biển tại Trung tâm Hội nghị APEC đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: TDC.

Bên cạnh đó, nhiều công trình giao thông ở khu vực phía Nam cũng đang tranh thủ kỳ nghỉ lễ để tăng tốc.

Tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân được huy động, đồng loạt triển khai các hạng mục như xử lý nền đất yếu, cọc khoan nhồi, bệ thân mố trụ và đúc dầm. Đến cuối tháng 8, sản lượng thực hiện đạt 1.600/ 21.481 tỷ đồng , tương đương 7,5%.

Trong khi đó, trên công trường dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, liên danh nhà thầu tổ chức làm việc liên tục trong những ngày nghỉ lễ, bố trí nhân sự 24/24. Riêng phạm vi do Đèo Cả đảm nhiệm có 60 nhân sự cùng 40 máy móc, thiết bị được huy động.

Trên công trường dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, liên danh nhà thầu tổ chức làm việc liên tục trong những ngày nghỉ lễ, bố trí nhân sự 24/24. Ảnh: Đèo Cả.

Theo doanh nghiệp, chế độ đãi ngộ đối với người lao động làm việc dịp lễ được đảm bảo theo quy định của Nhà nước và chính sách phúc lợi của tập đoàn. Các đơn vị cũng chủ động bố trí ca kíp, thời gian nghỉ ngơi hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc cho cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Tại TP.HCM, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (thường được biết đến là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ), cũng duy trì nhịp thi công trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Hơn 800 kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị được bố trí tại các mũi thi công, tập trung hoàn thiện những phần việc cuối của dự án.

Cao tốc phía Bắc tăng tốc, chạy đua với thời tiết

Không khí thi công xuyên lễ cũng được duy trì tại hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở phía Bắc. Tại cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, hơn 2.400 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hơn 1.000 máy móc, thiết bị được huy động, triển khai đồng loạt 114 mũi thi công. Các tổ đội duy trì nhịp độ khẩn trương, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Thời gian qua, tiến độ dự án chịu ảnh hưởng bởi mưa bão. Tại một số vị trí, mái taluy xảy ra sạt trượt, đất đá tràn xuống phần đường đã thi công. Theo ban điều hành dự án, nguyên nhân chủ yếu là các mái taluy mới hình thành, nền đất có độ dốc cao phải chịu lượng mưa lớn kéo dài, đồng thời tiếp nhận dòng nước từ các sườn đồi đổ xuống.

Để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ, doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu đã rà soát từng vị trí sạt lở, huy động nhân lực và thiết bị tập trung xử lý các khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn và hạn chế tác động đến tiến độ chung.

Trong kỳ nghỉ lễ, các đơn vị vừa khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, vừa tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng còn lại, bù phần tiến độ bị ảnh hưởng.

Hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài thi công xuyên kỳ nghỉ Quốc khánh để tăng tốc tiến độ các dự án trọng điểm. Ảnh: Đèo Cả.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 cũng duy trì nhịp thi công trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Ban điều hành dự án bố trí các kíp làm việc linh hoạt theo từng vị trí, vừa đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho người lao động, vừa giữ nhịp sản xuất.

Ở khu vực Tây Bắc, dự án hầm đường bộ Hoàng Liên cũng không dừng thi công trong những ngày lễ. Liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đang triển khai đồng thời các mũi hầm, cầu và đường.

Theo ông Nguyễn Duy Sông, Giám đốc Ban Điều hành dự án, công trình đang bước vào mùa mưa nên điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn. Liên danh nhà thầu đã chủ động xây dựng phương án, bố trí nhân lực và thiết bị phù hợp để giữ vững tiến độ.

Tại gói thầu XL24 thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, sản lượng đã đạt khoảng 94%. Người lao động tiếp tục làm việc trong dịp lễ, tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại như khe co giãn, xây chân khay và tứ nón đầu cầu.

Trong khi đó, tại gói thầu XL01 dự án Vinh - Thanh Thủy, nguồn lực được tập trung cho các hạng mục cầu và đường. Riêng tại cầu Đại Huệ, ban điều hành dự án linh hoạt bố trí các tổ đội thi công trong dịp lễ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ...