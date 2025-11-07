Loạt công trình giúp TP.HCM giải bài toán kẹt xe

TP.HCM đang đẩy mạnh triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm để giảm kẹt xe, trong đó có 4 tuyến đường huyết mạch nhưng đang quá tải sẽ khởi công ngay năm sau.

Gần 13 km Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức (cũ) sẽ thông xe kỹ thuật ngày 19/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 6/11, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho hay TP.HCM đang tập trung đẩy mạnh triển khai nhiều công trình để giảm ùn tắc giao thông theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo ông Giang, sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng phương tiện đổ về TP.HCM mới tăng đột biến.

Trong khi đó, hệ thống hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện và nhu cầu đi lại, nhiều tuyến đường có mặt cắt hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ, thiếu bãi đỗ xe công cộng, cùng với một số nguyên nhân khác đã dẫn đến tình trạng kẹt xе thường xuyên ở cả trung tâm và cửa ngõ thành phố.

Đại diện Sở Xây dựng cho hay để giải quyết kẹt xe, UBND TP.HCM vừa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) đăng tải thông báo khảo sát sự quan tâm nhà đầu tư cho 4 dự án BOT theo Nghị quyết 98/2023/QH15 gồm Quốc lộ 1 (đoạn qua Bình Chánh), Quốc lộ 22, Quốc lộ 13 và đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ).

Đây đều là những tuyến đường huyết mạch nhưng hiện đã quá tải. TP.HCM dự kiến khởi công các dự án này trong năm 2026.

Bên cạnh đó, TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm tại các cửa ngõ như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Tân Vạn, đường Liên Phường, đường song hành Quốc lộ 50, Vành đai 3 TP.HCM, Tham Lương - Bến Cát...

Theo ông Giang, về lâu dài, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển đảm bảo đồng bộ mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2026-2030; báo cáo phương án đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối với sân bay quốc tế Long Thành; cũng như chuẩn bị đầu tư 9 dự án đường sắt đô thị trên địa bàn TP.HCM.

Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục thực hiện đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn; thực hiện mục tiêu phát triển đô thị thông minh, xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030; trong đó có đề án ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh.

Cuối tháng 10, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã đề xuất UBND TP chấp thuận chủ trương mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây cầu Tân Thuận mới, để "giải cứu" kẹt xe nghiêm trọng ở khu nam.

Theo đề xuất, tuyến đường Nguyễn Tất Thành dài khoảng 2,5 km, nối từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, sẽ được mở rộng từ 4 làn xe hiện hữu lên 6-8 làn xe, đồng thời xây hầm chui tại nút giao Hoàng Diệu và xây mới cầu Tân Thuận 1 đã hơn 120 năm tuổi. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.950 tỷ đồng .

Đồng thời, Sở cũng cũng đề xuất mở rộng đường Trần Bình Trọng (quận 10 cũ) lên 17 m, với tổng số vốn 1.073 tỷ đồng , nhằm đồng bộ hạ tầng khu đất số 1 Lý Thái Tổ sau chỉnh trang, hình thành không gian công viên, sân chơi cộng đồng, đài tưởng niệm Covid-19 và nghiên cứu khai thác không gian ngầm.

Ngoài ra, trong kỳ họp HĐND TP.HCM tới, UBND TP.HCM cũng dự kiến trình thông qua dự án cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết ở quận 4 cũ, dài 3,4 km, rộng 7-8 m lên 27 m, kết hợp làm công viên và bờ kè kênh Tẻ. Công trình sẽ kết nối đồng bộ với cầu - đường Nguyễn Khoái, giúp giảm ùn tắc hướng từ khu nam vào trung tâm. Tổng mức đầu tư ước tính hơn 5.600 tỷ đồng .