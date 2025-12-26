Loại vi khuẩn 'ăn mòn' mô mềm, khiến da hoại tử sau cơn sốt cao

Có biểu hiện sốt cao, rét run kéo dài suốt nhiều tuần, người bệnh 63 tuổi ở Thái Nguyên được phát hiện nhiễm vi khuẩn Whitmore.

Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei thường tồn tại trong bùn đất, là tác nhân gây bệnh Whitmore. Ảnh: Shutterstock.

Các bác sĩ khoa Nội tiết, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, vừa điều trị thành công trường hợp nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore, trên người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Người bệnh là H.V.B. (63 tuổi, trú tại xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên), có tiền sử tâm thần phân liệt, dị ứng hải sản và hút thuốc lá trong nhiều năm. Trước khi chuyển tuyến, bệnh nhân từng điều trị bằng kháng sinh phổ rộng tại một bệnh viện tuyến dưới do tình trạng sốt cao, rét run kéo dài gần một tháng, song đáp ứng kém.

Khi nhập khoa Nội tiết, bệnh nhân trong tình trạng sốt cao tới 40 độ C, rét run liên tục, thở nhanh với nhịp thở 28 lần/phút, mạch nhanh 115 lần/phút. Các xét nghiệm cho thấy phản ứng viêm rõ rệt, thiếu máu nhẹ và tình trạng đường huyết kiểm soát rất kém, với glucose máu lúc nhập viện 15,2 mmol/l và HbA1c lên tới 10,9%.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ghi nhận tổn thương viêm phổi với đám đông đặc kèm dày giãn phế quản ở thùy trên phổi phải, đồng thời xuất hiện xẹp phổi dạng dải ở đáy phổi trái. Kết quả cấy máu xác định bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.

Sau hai tuần điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, kết hợp kiểm soát đường huyết bằng thuốc theo phác đồ, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, hết sốt và được xuất viện. Hiện bệnh nhân tiếp tục điều trị duy trì và theo dõi ngoại trú theo chỉ định của bác sĩ.

Theo các bác sĩ, Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, với các biểu hiện thường gặp như sốt kéo dài, rét run, viêm phổi, áp xe ở nhiều cơ quan và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng khác.

Vi khuẩn gây bệnh Whitmore là Burkholderia pseudomallei, vốn tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và các nguồn nước tù đọng. Khi xâm nhập vào cơ thể qua những vết trầy xước trên da, đường hô hấp, hoặc trong một số trường hợp qua đường tiêu hóa, vi khuẩn này có thể nhanh chóng lan theo đường máu, tấn công nhiều cơ quan và gây ra các dạng nhiễm trùng khác nhau.

Những người mắc đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, bệnh thận mạn hoặc thường xuyên tiếp xúc với bùn đất có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Khi xuất hiện tình trạng sốt kéo dài, điều trị kháng sinh không đáp ứng, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.