Lộ diện ứng viên thay Slot ở Liverpool

Cuộc khủng hoảng tại Anfield tiếp tục leo thang khi truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin Liverpool âm thầm lên kế hoạch thay thế HLV Arne Slot.

Nagelsmann có thể thay Slot ở Anfield.

Hôm 22/11, thất bại 0-3 gây sốc trước Nottingham Forest ngay tại Anfield khiến "The Kop" rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm sau 12 vòng.

Ngay sau trận thua ê chề, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết ban lãnh đạo Liverpool chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tuy nhiên, sức ép dành cho HLV Slot nhanh chóng chạm mức báo động.

Việc sa thải HLV người Hà Lan cũng không đơn giản, bởi ông còn hợp đồng tới năm 2027 và khoản đền bù được cho là rất lớn. Dù vậy, một loạt ứng viên thay thế sớm xuất hiện.

Theo Bayern Space - đơn vị tiết lộ đầu tiên và chính xác thương vụ Florian Wirtz tới Liverpool, Giám đốc Thể thao Richard Hughes liên hệ người đại diện của Julian Nagelsmann để thăm dò tính khả thi. Cuộc nói chuyện được mô tả là nhằm tìm hiểu ý định dài hạn của Nagelsmann - trong trường hợp Slot bị sa thải.

Tuy nhiên, phía Hughes được thông báo rằng Nagelsmann sẽ không rời tuyển Đức trước World Cup 2026. Thế nhưng, nếu tuyển Đức gây thất vọng, việc chia tay sớm có thể xảy ra trong bối cảnh Liverpool được coi là bến đỗ có tầm vóc lịch sử.

Đáng chú ý, Jurgen Klopp được cho là thúc đẩy Liverpool tiếp cận Nagelsmann. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng ông sẽ dẫn dắt tuyển Đức nếu Nagelsmann ra đi. Một khi cập bến Anfield, Nagelsmann sẽ là chìa khóa hồi sinh Wirtz. Nhà cầm quân trẻ hiểu rõ Wirtz ở cấp độ đội tuyển.

Tương lai của HLV Slot vì thế ngày càng bị đặt dấu hỏi, còn Liverpool thì âm thầm chuẩn bị cho mọi kịch bản.