Lộ diện ứng viên số 1 thay Guardiola

Man City được cho là ưu tiên bổ nhiệm Enzo Maresca cho chiếc ghế HLV trưởng trong trường hợp Pep Guardiola rời Etihad vào cuối mùa 2026/27.

Man City coi Maresca là ứng viên số 1 cho vị trí HLV trưởng.

Kể từ khi tiếp quản đội bóng năm 2016, Guardiola biến Man City thành thế lực thống trị bóng đá Anh với 6 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Sau 574 trận trên mọi đấu trường, HLV người Tây Ban Nha đạt tỷ lệ thắng hơn 70%, phản ánh tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tại sân Etihad,

Tuy nhiên, tương lai của Guardiola bắt đầu trở nên khó đoán khi thời hạn hợp đồng sắp hết. Hàng loạt cái tên như Xabi Alonso, Mikel Arteta, Roberto De Zerbi hay Vincent Kompany được nhắc đến như phương án kế nhiệm.

Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Enzo Maresca mới là ứng viên sáng giá nhất. Nhà báo người Italy khẳng định chưa hề có cuộc đàm phán nào giữa Maresca và Tottenham, đồng thời nhấn mạnh nhà cầm quân này là lựa chọn hàng đầu của Man City nếu Guardiola ra đi.

Maresca vừa chia tay Chelsea dù giúp đội bóng giành UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Trong 92 trận dẫn dắt "The Blues", ông đạt tỷ lệ thắng gần 60%. Trước đó, Maresca làm trợ lý cho Guardiola tại Man City, am hiểu triết lý và hệ thống vận hành của CLB.

Kinh nghiệm làm việc trực tiếp dưới trướng Guardiola được xem là lợi thế lớn của Maresca. Nếu Man City lựa chọn sự kế thừa về chuyên môn và bản sắc chiến thuật, chiến lược gia người Italy nhiều khả năng sẽ là người được chọn mặt gửi vàng cho kỷ nguyên hậu Guardiola.

