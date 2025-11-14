Nữ cầu thủ cao 2,26 m gây sốt ở Trung Quốc

Vận động viên bóng rổ Zhang Ziyu (Trương Tử Vũ) gây chú ý ở Đại hội Thể thao Toàn quốc đang diễn ra tại Quảng Đông, Trung Quốc.

Tử Vũ là một trong những nữ cầu thủ cao nhất thế giới bóng rổ.

Trong trận chung kết môn bóng rổ nữ, Trương Tử Vũ thể hiện màn trình diễn áp đảo, giúp đội tỉnh Sơn Đông dễ dàng đánh bại Giang Tô để giành huy chương vàng. Với chiều cao vượt trội và kỹ năng xuất sắc, Tử Vũ trở thành tâm điểm chú ý, khẳng định tiềm năng trở thành một ngôi sao sáng trong làng bóng rổ nữ Trung Quốc và thậm chí thể giới.

Trong trận đấu quyết định, Tử Vũ ghi dấu ấn mạnh mẽ với hiệu suất ném bóng đáng kinh ngạc. Cô thực hiện thành công 13/15 cú ném từ sân (86,7%), đồng thời hoàn thành toàn bộ 5 cú ném phạt, đóng góp 31 điểm cho đội.

Không chỉ dừng lại ở khâu tấn công, Tử Vũ còn có 10 pha rebounds (bắt bóng bật bảng), 1 kiến tạo và 1 pha cản phá, đặc biệt không mắc bất kỳ một lần mất bóng nào.

Màn trình diễn xuất sắc của cô giúp đội tỉnh Sơn Đông vô địch một cách thuyết phục. Với chiều cao 2,26 m, cô gái họ Trương tận dụng lợi thế vượt trội để làm chủ khu vực dưới rổ, khiến hàng thủ đối phương gặp khó khăn trong suốt trận đấu. Các đối thủ gần như không thể kèm nổi cô.

Trương Tử Vũ không có đối thủ ở Đại hội Thể thao Trung Quốc 2025.

Đây không phải lần đầu tiên Tử Vũ gây ấn tượng. Hồi tháng 7, dù là tân binh, cô gây sốt ở giải Bóng rổ nữ châu Á FIBA 2025 diễn ra tại Thâm Quyến.

Tử Vũ sinh năm 2007 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, được ghi nhận là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của bóng rổ nữ thế giới. Với chiều cao 2,26 m, cô cũng nằm trong số những nữ cầu thủ bóng rổ cao nhất thế giới hiện tại.

Điều đáng chú ý, cô cũng chỉ cao kém huyền thoại bóng rổ nam Yao Ming của Trung Quốc 3 cm. Tử Vũ sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng rổ. Cả cha và mẹ cô đều là cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.

Với di sản thể thao này, Tử Vũ được tiếp xúc với bóng rổ từ năm 5 tuổi và sớm bộc lộ tiềm năng vượt trội. Ngay từ khi còn nhỏ, chiều cao của cô đã nổi bật. akhi học lớp một, cô đã cao 1,57 m, và đến lớp sáu, nữ cầu thủ này đạt chiều cao 2,06 m.