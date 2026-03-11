Lộ diện HLV tiếp theo của Tottenham

Chiếc ghế của Igor Tudor lung lay dữ dội khi ban lãnh đạo Tottenham được cho là bắt đầu tính đến phương án thay thế, chỉ ít tuần sau khi bổ nhiệm ông làm HLV tạm quyền.

HLV Sean Dyche có thể thay thế Tudor.

HLV Tudor tiếp quản Spurs hồi tháng 2 sau khi CLB sa thải Thomas Frank. Tuy nhiên, khởi đầu của chiến lược gia người Croatia không khác nào cơn ác mộng khi Tottenham thua cả 4 trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ông.

Phong độ tệ hại khiến tương lai của cựu HLV Juventus bị đặt dấu hỏi lớn. Theo truyền thông Anh, HLV kỳ cựu Sean Dyche bất ngờ nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại sân Tottenham Hotspur. Kinh nghiệm và khả năng chữa cháy của HLV Dyche được đánh giá cao.

Đứng sau Dyche là Mauricio Pochettino. Ông từng dẫn dắt Tottenham giai đoạn 2014-2019. Tuy nhiên, khả năng Pochettino trở lại chỉ có thể xảy ra vào hè 2026 do ông đang dẫn dắt tuyển Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2026.

Ngoài ra, một số cái tên khác cũng được nhắc đến như Roberto De Zerbi (cựu HLV Brighton), cựu tiền đạo Robbie Keane đang dẫn dắt Ferencvaros hay Andoni Iraola của Bournemouth.

Trong bối cảnh Spurs khủng hoảng phong độ, khả năng Tudor bị sa thải trước khi mùa giải khép càng trở nên rõ ràng. Trận ra mắt của Tudor kết thúc bằng thất bại nặng nề 1-4 trước Arsenal trên sân nhà. Sau đó, Spurs gục ngã 1-2 trên sân Fulham trước khi thua tiếp Crystal Palace 1-3.

Thảm họa tiếp tục ập đến khi Tottenham thua 2-5 trên sân Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trận này, Tudor gây tranh cãi khi trao cơ hội bắt chính cho thủ môn Antonin Kinsky lần đầu kể từ tháng 10, nhưng thay anh ra chỉ sau 17 phút vì 2 sai lầm dẫn tới bàn thua.

