Lộ diện HLV tiếp theo của Tottenham

  • Thứ tư, 11/3/2026 18:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc ghế của Igor Tudor lung lay dữ dội khi ban lãnh đạo Tottenham được cho là bắt đầu tính đến phương án thay thế, chỉ ít tuần sau khi bổ nhiệm ông làm HLV tạm quyền.

HLV Sean Dyche có thể thay thế Tudor.

HLV Tudor tiếp quản Spurs hồi tháng 2 sau khi CLB sa thải Thomas Frank. Tuy nhiên, khởi đầu của chiến lược gia người Croatia không khác nào cơn ác mộng khi Tottenham thua cả 4 trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ông.

Phong độ tệ hại khiến tương lai của cựu HLV Juventus bị đặt dấu hỏi lớn. Theo truyền thông Anh, HLV kỳ cựu Sean Dyche bất ngờ nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại sân Tottenham Hotspur. Kinh nghiệm và khả năng chữa cháy của HLV Dyche được đánh giá cao.

Đứng sau Dyche là Mauricio Pochettino. Ông từng dẫn dắt Tottenham giai đoạn 2014-2019. Tuy nhiên, khả năng Pochettino trở lại chỉ có thể xảy ra vào hè 2026 do ông đang dẫn dắt tuyển Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2026.

Ngoài ra, một số cái tên khác cũng được nhắc đến như Roberto De Zerbi (cựu HLV Brighton), cựu tiền đạo Robbie Keane đang dẫn dắt Ferencvaros hay Andoni Iraola của Bournemouth.

Trong bối cảnh Spurs khủng hoảng phong độ, khả năng Tudor bị sa thải trước khi mùa giải khép càng trở nên rõ ràng. Trận ra mắt của Tudor kết thúc bằng thất bại nặng nề 1-4 trước Arsenal trên sân nhà. Sau đó, Spurs gục ngã 1-2 trên sân Fulham trước khi thua tiếp Crystal Palace 1-3.

Thảm họa tiếp tục ập đến khi Tottenham thua 2-5 trên sân Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trận này, Tudor gây tranh cãi khi trao cơ hội bắt chính cho thủ môn Antonin Kinsky lần đầu kể từ tháng 10, nhưng thay anh ra chỉ sau 17 phút vì 2 sai lầm dẫn tới bàn thua.

Vì sao người hâm mộ trông chờ Manchester United tại Champions League Với lịch sử, lượng người hâm mộ khổng lồ và những đêm châu Âu giàu cảm xúc, Manchester United luôn là cái tên khiến Champions League trở nên đáng xem hơn.

Champions League quá khắc nghiệt với Kinsky

Sai lầm của Antonin Kinsky ngay đầu trận mở ra một đêm ác mộng cho Tottenham, khi Atletico Madrid trừng phạt đối thủ bằng chiến thắng đậm 5-2.

8 giờ trước

Thêm cú sốc với Tottenham

Tottenham rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn khi loạt trụ cột gặp chấn thương sau thất bại nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 11/3.

9 giờ trước

HLV Tottenham gây bức xúc

Joe Hart chỉ trích HLV Igor Tudor khi chứng kiến thủ môn trẻ Antonin Kinsky bị thay ra trong trận thua nặng nề 2-5 của Tottenham trước Atletico Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League.

13 giờ trước

    Alvarez noi mot cau khien Atletico lo lang hinh anh

    Alvarez nói một câu khiến Atletico lo lắng

    43 phút trước 19:00 11/3/2026

    Dù tỏa sáng rực rỡ ở Champions League, Julian Alvarez vẫn không đưa ra câu trả lời dứt khoát về tương lai tại Atletico Madrid khi Barcelona và Arsenal đều đang theo dõi sát sao.

    Sancho ngon cua MU ca tram trieu bang hinh anh

    Sancho ngốn của MU cả trăm triệu bảng

    43 phút trước 19:00 11/3/2026

    Jadon Sancho là một trong những thương vụ tốn kém nhất của MU trong nhiều năm qua, khi tổng chi phí dành cho cầu thủ này chạm ngưỡng 100 triệu bảng.

