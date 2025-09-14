Liverpool thắng nhờ quả phạt đền phút 90+5

Tối 14/9, Liverpool có chiến thắng vất vả 1-0 khi đến làm khách trên sân Turf Moor của Burnley ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Salah tỏa sáng giúp Liverpool hạ Burnley.

Ngoại trừ Isak không được đăng ký thi đấu, tất cả các chân sút đắt giá của Liverpool đều đã được tung vào sân trong màn so tài với Burnley. Song, "The Kop" phải nhờ đến quả phạt đền thành công ở phút 90+5 của Salah để giành trọn ba điểm.

Gần như trong suốt quãng thời gian của trận đấu, Burnley cho thấy trên sân nhà, họ là đối thủ khó chịu với Liverpool. Tân binh của Premier League mùa này phòng ngự chặt chẽ và chơi quyết tâm.

Liverpool gặp khó trước hàng thủ hai lớp của đội chủ nhà. Các ngôi sao tấn công của "The Kop" chưa phát huy được hết khả năng. Ekitike hay Wirtz, Salah không thể tạo khác biệt. Trước đối thủ chơi lùi sâu và có kỷ luật, Liverpool chơi bế tắc.

Các cầu thủ Liverpool vỡ òa với bàn thắng muộn.

Dù chơi không hay, Liverpool vẫn thể hiện được đẳng cấp của một nhà đương kim vô địch. Phút 84, Lesley Ugochukwu của Burnley nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, khiến chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người. Bước ngoặt của trận đấu đến từ đây.



Đến phút 90+3, tiền vệ Hannibal Mejbri lóng ngóng để bóng chạm tay trong vùng cấm sau quả tạt của Frimpong. Trọng tài không ngần ngại chỉ vào chấm 11 m. Salah không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Thắng nhọc trên sân Burnley, Liverpool trở lại ngôi đầu Premier League với thành tích toàn thắng sau 4 vòng.

Đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật:

Thống kê đáng chú ý:

- Trong 9 lần gần nhất tại Premier League hành quân đến Turf Moor, Liverpool thắng tới 8 trận. "The Kop" cũng toàn thắng 6 lần gần nhất làm khách tại Turf Moor.

- Hàng công của “Lữ đoàn đỏ” ghi bàn trong 37 trận liên tiếp tại Premier League, chuỗi dài nhất lịch sử CLB. Chỉ Tottenham (39) và Arsenal (55) là từng có mạch ghi bàn dài hơn.

- Burnley thua 14 trong 18 trận Premier League gặp Liverpool, bao gồm 5 trận gần nhất. Chiến thắng gần nhất trên sân nhà trước "The Kop" là vào năm 2016,

