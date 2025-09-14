Muller lập kỷ lục ở CLB mới

Sáng 14/9, Vancouver Whitecaps có chiến thắng 7-0 trước Philadelphia Union ở trận đấu thuộc vòng 30 giải Nhà Nghề Mỹ (MLS).

Thomas Muller nhanh chóng tỏa sáng tại MLS.

Cú hat-trick ở các phút 30, 45+1 và 88 của Thomas Muller giúp Vancouver Whitecaps lập kỷ lục với chiến thắng đậm nhất lịch sử đội bóng kể từ khi CLB này chơi ở MLS. Muller cũng là tân binh lập hat-trick nhanh nhất lịch sử Vancouver Whitecaps, khi mới chơi 3 trận cho CLB của Canada.

Ngoài cú hat-trick, Muller còn để lại 1 kiến tạo cho đồng đội, đánh dấu ngày thi đấu rực rỡ. Điều đáng nói, Muller cũng vừa đón sinh nhật 36 tuổi vào ngày 13/9. Vancouver Whitecaps có trận đấu áp đảo trước Philadelphia Union, và Muller chứng tỏ đẳng cấp của một ngôi sao từ châu Âu.

Ngoại trừ trận đầu tiên chỉ vào sân phút cuối từ ghế dự bị, hai lần gần nhất đá chính cho Vancouver Whitecaps, Muller ghi tới 4 bàn và có 2 kiến tạo. Chân sút người Đức đang mang đến nhiều hứa hẹn cho Vancouver Whitecaps.

Theo Bild, tiền đạo người Đức nhận mức đãi ngộ cao chưa từng có trong lịch sử Vancouver Whitecaps. Anh sẽ kiếm được khoảng 6,6 triệu euro trong vòng một năm rưỡi tới tại MLS, cao nhất đội.

Trước khi Muller gia nhập, quỹ lương của Vancouver Whitecaps vào khoảng 11,5 triệu euro/mùa. Cầu thủ có mức lương cao nhất CLB trước đó là Ryan Gauld (khoảng 3 triệu euro mỗi năm). Tuy nhiên, bản hợp đồng đắt đỏ này của Vancouver Whitecaps đang mang đến giá trị xứng đáng.