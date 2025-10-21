Lisa và bạn trai tỷ phú gây bàn tán

Frédéric Arnault bị bắt gặp xuất hiện ở địa điểm BlackPink biểu diễn. Điều này khiến người hâm mộ bàn tán, cho rằng doanh nhân đang "bám theo" nữ idol.

BlackPink vừa hoàn thành hai đêm diễn trong tour DEADLINE tại sân vận động Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), thu hút hơn 100.000 khán giả. Theo trang Pop Core, nhóm lập kỷ lục là nghệ sĩ pop quốc tế có doanh thu cao nhất tại địa điểm này, với tổng hơn 190.000 vé bán ra trong hai năm 2023 và 2025.

Đáng chú ý, cùng thời điểm BlackPink biểu diễn, doanh nhân Frédéric Arnault - bạn trai tin đồn của Lisa - bị bắt gặp xuất hiện ở Đài Loan. Điều này khiến người hâm mộ của nữ idol bàn tán. Một bộ phận khán giả cho rằng doanh nhân người Pháp đang “theo chân” Lisa, khi liên tục xuất hiện ở những địa điểm cô có mặt. Thậm chí, nhiều người còn gọi anh là “kẻ theo dõi”.

Lisa và bạn trai lại gây chú ý. Ảnh: Instagram.

Bên cạnh đó, có nguồn tin cho rằng Lisa đã rời Đài Loan sớm để trở về Hàn Quốc, được cho là để tránh mặt Arnault.

Tuy nhiên, tin đồn nhanh chóng được phủ nhận khi nhiều nguồn cho biết chỉ ba thành viên còn lại của BlackPink rời Đài Loan, trong khi Lisa vẫn ở lại. Theo TVBS, sáng 20/10, Lisa rời sân bay Cao Hùng bằng máy bay riêng đến Đài Bắc. Máy bay được cho là vẫn đậu tại sân bay Tùng Sơn, làm dấy lên đồn đoán về việc cô có một cuộc gặp gỡ riêng với Frédéric Arnault ở Đài Loan.

Lisa và Frédéric Arnault vướng tin hẹn hò từ tháng 7/2023, khi một tài khoản mạng khẳng định thường xuyên nhìn thấy hai người hẹn hò tại một nhà hàng ở Paris, Pháp. Thời điểm đó, YG Entertainment, công ty quản lý của BlackPink không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Sau đó, cả hai giữ im lặng trước nghi vấn tình cảm nhưng họ không che giấu mối quan hệ. Cặp đôi thường xuyên được phát hiện dùng đồ đôi, đi ăn hoặc du lịch cùng nhau.

Lisa sinh năm 1997 tại Thái Lan, là thành viên của nhóm nhạc BlackPink. Là dancer chính và rapper của nhóm, Lisa góp phần đưa BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu.

Frédéric Arnault sinh năm 1995, là con trai thứ 4 của tỷ phú Bernard Arnault, người đứng đầu tập đoàn LVMH. Anh từng là CEO của TAG Heuer và LVMH Watches trước khi đảm nhận vị trí CEO của Loro Piana vào tháng 3.