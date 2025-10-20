Jack phản hồi vụ ca từ 'phản cảm'

Đại diện của Jack cho rằng bài nhạc anh thể hiện không chứa câu từ nhạy cảm. Nam ca sĩ lắng nghe góp ý và sẽ khắc phục trong các sản phẩm sau.

Tối 20/10, J97 Promotion - công ty quản lý của Jack - lên tiếng về ồn ào xoay quanh ca khúc mới được nam ca sĩ thể hiện trong sự kiện tại Hà Nội vào 16/10. J97 Promotion cho biết đã ghi nhận những thông tin và luồng ý kiến đa chiều trên mạng xã hội liên quan đến ca từ trong ca khúc.

J97 Promotion khẳng định ca từ gốc trong bản sáng tác của Jack không có cụm từ “lào gì cũng t**” như một số thông tin đang lan truyền.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi ca từ này gây ra những hiểu lầm không đáng có. Đây là một ca khúc chưa phát hành, được Jack ngẫu hứng trình diễn như món quà ngoài kịch bản để tri ân khán giả đã ở lại chờ đợi dù đêm đã khuya. Vì ca khúc chưa có bản audio chính thức và được hát ngẫu hứng tại sự kiện, các bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch về cách diễn giải. Chúng tôi mong quý vị khán giả chờ đợi bản phát hành chuẩn sắp tới”, phía công ty cho biết.

Jack gây tranh cãi với ca khúc mới. Ảnh: FBNV.

Theo J97 Promotion, ca khúc mang thông điệp động viên, cổ vũ mọi người tự tin vào giá trị bản thân bất chấp lời chê bai. Ca sĩ không có chủ ý gây phản cảm, mà đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc lạc quan.

“Jack - J97 và J97 Promotion luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với công chúng. Chúng tôi xin ghi nhận một cách trân trọng tất cả góp ý thiện chí để có thể cẩn trọng hơn trong các sản phẩm tương lai, đảm bảo mọi ca từ đều phù hợp với nhiều đối tượng khán giả”, phía Jack thông báo thêm.

Tranh cãi xoay quanh Jack xuất phát từ bài hát mới chưa được đặt tên do nam ca sĩ này trình bày trong đêm nhạc 16/10 tại Hà Nội. Bài nhạc được nhận xét là có ngôn từ gay gắt, đáp trả anti-fan. Trong đó, câu rap: “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**" bị chỉ trích là phản cảm.

Sáng 20/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, NTK Thạch Linh, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện cho biết trong bản xướng âm, câu từ bài nhạc là “lào gì cũng tôi” chứ không phải nội dung như khán giả đã lan truyền trên mạng. NTK nói sự kiện đã được kiểm duyệt và khán giả đang hiểu nhầm câu từ trong bài nhạc của Jack.

Tới chiều cùng ngày, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết danh sách bài hát mà ban tổ chức sự kiện Moonlit Childhood (diễn ra ngày 16/10) gửi lên Sở để kiểm duyệt, xin cấp phép không có ca khúc đang gây tranh cãi của Jack. Sở đang kiểm tra lại vụ việc và sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc.