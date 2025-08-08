Lina Bina qua đời ở tuổi 24

Theo tờ The Sun, gia đình nữ diễn viên Lina Bina xác nhận cô đã qua đời ở tuổi 24, do biến chứng cục máu đông ở tim. Trên mạng xã hội, Moni - chị gái của Lina - chia sẻ: “Em gái bé bỏng của chị, chị không thể tin em thật sự đã lìa xa. Sáng nay tỉnh dậy, chị chỉ ước đây là một cơn ác mộng”.
Trước đó, người hâm mộ bày tỏ lo lắng khi Lina Bina nhiều ngày liền không cập nhật mạng xã hội. Ở bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân, diễn viên viết: “Xin lỗi vì tôi đã im hơi lặng tiếng quá lâu, dạo này tôi đang phải trải qua rất nhiều chuyện".
Khi hay tin Lina Bina qua đời, nhiều dân mạng bàng hoàng và để lại lời nhắn chia buồn với gia đình cô.
|
Lina Bina trước khi qua đời ở tuổi 24. Ảnh: IGNV.
Lina Bina thu hút hàng chục nghìn người theo dõi nhờ việc đóng phim và sản xuất các nội dung trên mạng xã hội. Người đẹp được yêu mến nhờ sắc vóc đẹp, cùng tính cách thân thiện, cởi mở. Trước đó, cô thường xuyên tương tác, giao lưu với người hâm mộ.
Gia đình Lina Bina hiện chưa công bố chi tiết về lễ tang và bày tỏ mong muốn được tổ chức hậu sự riêng tư, hạn chế tiếp xúc truyền thông.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.