Ngôi sao trẻ Lina Bina qua đời ở tuổi 24 do biến chứng cục máu đông ở tim. Trước đó, cô khiến người hâm mộ lo lắng khi nhiều ngày không cập nhật mạng xã hội.

Theo tờ The Sun, gia đình nữ diễn viên Lina Bina xác nhận cô đã qua đời ở tuổi 24, do biến chứng cục máu đông ở tim. Trên mạng xã hội, Moni - chị gái của Lina - chia sẻ: “Em gái bé bỏng của chị, chị không thể tin em thật sự đã lìa xa. Sáng nay tỉnh dậy, chị chỉ ước đây là một cơn ác mộng”.

Trước đó, người hâm mộ bày tỏ lo lắng khi Lina Bina nhiều ngày liền không cập nhật mạng xã hội. Ở bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân, diễn viên viết: “Xin lỗi vì tôi đã im hơi lặng tiếng quá lâu, dạo này tôi đang phải trải qua rất nhiều chuyện".

Khi hay tin Lina Bina qua đời, nhiều dân mạng bàng hoàng và để lại lời nhắn chia buồn với gia đình cô.

Lina Bina trước khi qua đời ở tuổi 24. Ảnh: IGNV.

Lina Bina thu hút hàng chục nghìn người theo dõi nhờ việc đóng phim và sản xuất các nội dung trên mạng xã hội. Người đẹp được yêu mến nhờ sắc vóc đẹp, cùng tính cách thân thiện, cởi mở. Trước đó, cô thường xuyên tương tác, giao lưu với người hâm mộ.

Gia đình Lina Bina hiện chưa công bố chi tiết về lễ tang và bày tỏ mong muốn được tổ chức hậu sự riêng tư, hạn chế tiếp xúc truyền thông.