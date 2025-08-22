Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lil Nas X bị bắt

  • Thứ sáu, 22/8/2025 10:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sở Cảnh sát Los Angeles bắt giữ Lil Nas X vì có hành vi tấn công cảnh sát. Nam rapper còn khiến nhiều người sốc với hình ảnh mất kiểm soát khi dạo bước trên phố.

Theo People, Lil Nas X tấn công một sĩ quan cảnh sát, anh đang bị giam giữ tại nhà tù Van Nuys thuộc Los Angeles, Mỹ. Trước đó, sở cảnh sát cung cấp thêm thông tin về việc nam rapper có hành vi khỏa thân trên phố.

Trong tuyên bố chính thức, Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết nghi phạm được xác nhận là Montero Lamar Hill (nghệ danh là Lil Nas X). Chủ nhân ca khúc Industry Baby bị cáo buộc hành hung cảnh sát. Cụ thể hơn, một nguồn tin tiết lộ với NBC News rằng Lil Nas X đã đấm hai lần vào mặt cảnh sát này.

Sau khi bị bắt, Lil Nas X được đưa đến bệnh viện để kiểm tra do nghi vấn dùng chất gây nghiện quá liều. Hiện tại, anh đã được xuất viện và tiếp tục trong thời gian giam giữ để điều tra.

rapper nghien ngap, ngoi sao bi bat, tan cong canh sat, vi pham phap luat anh 1

Lil Nas X gây sốc khi cởi trần, mặc quần lót và bốt dạo bước trên đường phố. Ảnh: TMZ.

Vài giờ sau khi Lil Nas X bị bắt, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh cho thấy nam ca sĩ đi bộ xuống khu 1100 đường Ventura Blvd vào rạng sáng, chỉ mặc đồ lót và đi bốt. Tới thời điểm hiện tại, người đại diện của nam rapper không phản hồi khi People liên hệ.

Hồi tháng 2, Lil Nas X chia sẻ video thảo luận về âm nhạc và kế hoạch sắp tới. Theo đó, nam rapper thừa nhận bản thân đang lơ là và bất định: “Mấy năm gần đây thực sự rất khó khăn với tôi".

Vài năm trước, Lil Nas X từng công khai sử dụng chất gây nghiện với khán giả. Năm 2021, anh cho biết đã dùng nấm ảo giác khi sáng tác album Montero. Trò chuyện với Variety vào năm 2020, Lil Nas X tiết lộ sau khi bà ngoại qua đời, anh đã chữa lành bằng cách sử dụng cần sa.

Album mới nhất của Lil Nas X có tựa đề Days Before Dreamboy, bao gồm các đĩa đơn đã phát hành trước đó là Light Again!, Big Dummy!Hotbox. Hồi tháng 4, giọng ca Old Town Road chia sẻ một video trên trang cá nhân ghi lại khoảnh khắc nằm trên giường bệnh. Lúc đó, Lil Nas X đang điều trị vì bị liệt cơ mặt.

Nhật Long

