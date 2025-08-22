Con gái 'huyền thoại đô vật' bức xúc

Brooke Hogan cảm thấy đáng ngờ khi đồng loạt video ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của cha bị khóa. Cô cho biết bản thân không biết bất kỳ thông tin nào về việc an táng.

Theo People, thông qua chức năng story, Brooke Hogan đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân về những điều đã biết và không biết về sự ra đi của cha mình Hulk Hogan.

"Những người có mặt vào ngày bố tôi mất, gồm cảnh sát và y tá nói rằng tôi cần xem đoạn phim từ camera gắn trên người. Ngoài ra, tôi cần xem các đoạn video từ đơn vị cấp cứu bởi chúng chứa thông tin làm sáng tỏ câu chuyện", Brooke Hogan viết.

Con gái "huyền thoại đô vật" xúc động trước sự quan tâm từ những người có mặt trong khoảnh khắc quan trọng. Song, Brooke Hogan bày tỏ: "Tôi không biết họ đã chuyển những đoạn video này đến văn phòng giám định y khoa hay không. Nếu họ có làm vậy, tôi không biết tại sao điều đó lại bị bỏ qua".

Hulk Hogan qua đời để lại sự tiếc nuối. Ảnh: Shutterstock.

Hôm 24/7, Hulk Hogan - huyền thoại đô vật WWE khiến người hâm mộ toàn cầu nuối tiếc khi qua đời ở tuổi 71. Trước đó, các nhân viên y tế nhanh chóng tới Clearwater, Florida sau khi ông được cho là bị ngừng tim. Một tuần sau, People xác nhận Hulk Hogan qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp tính. Hồ sơ bệnh án cho biết ông mắc bệnh bạch cầu và rung nhĩ, một rối loạn phổ biến gây ra nhịp tim không đều.

Đám tang Hulk Hogan diễn ra trong không gian riêng tư hôm 5/8. Sau đó, ông được hỏa táng và an táng tại Clearwater. Được biết, con gái của ông không tham dự.

Tuy nhiên, Brooke Hogan tiết lộ cô không biết thông tin về hậu sự của cha. Qua anh trai, cô chỉ biết sẽ có một cuộc khám nghiệm tử thi. Chưa kể, Brooke Hogan cảm thấy khó hiểu khi tất cả video từ camera gắn trên người đều không thể truy cập, khiến khoảnh khắc cuối cùng của huyền thoại đô vật trở nên mờ ám.

Ở một diễn biến khác, Sở Cảnh sát Clearwater đang tiến hành điều tra cái chết của Hulk Hogan. Cho nên, họ sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào khác cho tới khi hoàn thành việc điều tra.