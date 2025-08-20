King The Voice đột quỵ

Trên trang cá nhân, vợ của King The Voice thông báo anh phải nhập viện sau cơn đột quỵ. Hiện tại, nam ca sĩ đang nằm trong phòng hồi sức tích cực.

Theo tờ Thairath, dân mạng Thái Lan xôn xao sau khi vợ của ca sĩ King The Voice (tên thật: King Pichet Buakhum) đăng tải thông tin chồng đổ bệnh đột ngột, sau buổi biểu diễn ở Pattaya. Cô cho biết chồng có triệu chứng khó thở, chóng mặt, nôn mửa và sau đó nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, nam ca sĩ được phát hiện có dấu hiệu tắc nghẽn mạch máu, sau đó phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực (ICU).

Mới đây, vợ của King cập nhật tình hình của chồng, cho biết anh bị đột quỵ do tắc nhiều mạch máu ở vùng tiểu não bên phải và vùng cổ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ thăng bằng, vận động.

Bà xã thông báo King The Voice bị đột quỵ. Ảnh: IGNV.

"Hiện anh vẫn nằm trong phòng ICU, không thể ngồi dậy. Tuy nhiên, tay chân chưa bị liệt, vẫn nói chuyện được, chỉ ăn ít", cô cho biết. Bà xã của King The Voice cũng thay mặt anh gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã động viên. Cô cho biết chồng sẽ phải nằm điều trị trong bệnh viện thêm một thời gian.

Những chia sẻ của vợ King The Voice thu hút sự quan tâm. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ lo lắng cho sức khỏe nam ca sĩ.

King Pichet Buakhum, nghệ danh King The Voice, sinh năm 1978 tại Bangkok, Thái Lan. Anh từng là thí sinh nổi bật ở The Voice Thailand mùa 1 (2012), đại diện đội huấn luyện viên Stamp và lọt vào vòng chung kết. Trước đó, anh là một giảng viên thanh nhạc có tiếng, đồng thời tham gia dàn hợp xướng chuyên nghiệp, hát bè cho nhiều ngôi sao âm nhạc.

Năm 2012, King The Voice ký hợp đồng với Universal Music Thailand, trở thành nghệ sĩ Thái đầu tiên của hãng