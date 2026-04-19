Liên tiếp người ở TP.HCM nguy kịch vì bị rắn chàm quạp cắn

Nhiều người dân nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị rắn chàm quạp cắn, với các biểu hiện sưng nề lan nhanh và rối loạn đông máu.

Tối 9/4, bệnh nhân P.V.Đ. (37 tuổi) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, người này bị rắn chàm quạp cắn vào chân phải trong lúc đi hái điều. Khi vào viện, người bệnh có biểu hiện sưng nề, đau nhức dữ dội và được chẩn đoán rối loạn đông máu.

Trường hợp khác là bệnh nhân N.T.H. (54 tuổi) bị rắn chàm quạp cắn vào ngón tay trái, nhập viện trong tình trạng huyết áp tăng cao (200/120 mmHg), bàn tay sưng lan rộng.

Rắn chàm quạp nằm cuộn tròn và có màu sắc gần giống lá khô nên khó phát hiện. Ảnh: Flickr.

Ngay khi tiếp nhận các ca bệnh, ê-kíp đã phải chạy đua với thời gian để xử trí, sử dụng huyết thanh kháng nọc kết hợp theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cả hai bệnh nhân đều thoát khỏi tình trạng nguy kịch, hiện sức khỏe tạm ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, từ đầu tháng 1 đến ngày 10/4, đơn vị đã tiếp nhận điều trị cho 36 trường hợp bị rắn cắn.

Đáng chú ý, những ngày gần đây, số ca nhập viện do rắn chàm quạp cắn có xu hướng gia tăng, trong đó không ít trường hợp vào viện trong tình trạng nặng. Hầu hết bệnh nhân đều được cấp cứu bằng huyết thanh kháng nọc rắn và đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát do nguy cơ biến chứng.

Các bác sĩ cho biết rắn chàm quạp là loài rắn độc thường gặp ở khu vực vườn rẫy, đặc biệt trong mùa thu hoạch điều khi người dân thường xuyên tiếp xúc với thảm lá khô. Loài rắn này có màu sắc nâu xám, hoa văn gần giống lá khô nên rất khó phát hiện bằng mắt thường. Chúng thường ẩn mình dưới lớp lá mục, trong bụi rậm hoặc quanh gốc cây, chỉ tấn công khi bị giẫm phải hoặc vô tình chạm vào.

Nọc độc của rắn chàm quạp thuộc nhóm gây rối loạn đông máu. Sau khi bị cắn, người bệnh thường xuất hiện đau dữ dội tại chỗ, kèm theo sưng nề lan nhanh, có thể bầm tím hoặc phồng rộp.

Nguy hiểm hơn, độc tố có thể làm rối loạn quá trình đông máu, dẫn đến xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc xuất huyết nội tạng. Nếu không được cấp cứu kịp thời bằng huyết thanh kháng nọc, tình trạng có thể tiến triển nặng, đe dọa tính mạng.

Để phòng tránh rắn cắn, người dân được khuyến cáo nên mang ủng cao cổ khi đi rẫy, tránh đi chân đất ở khu vực nhiều lá khô; dùng gậy khua kiểm tra bụi rậm, đống lá trước khi hái hoặc di chuyển; đồng thời sử dụng đèn khi làm việc ban đêm để tăng khả năng quan sát.

Trong trường hợp bị rắn cắn, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất có huyết thanh kháng nọc. Người dân tuyệt đối không băng ép quá chặt, không đắp thuốc lá hay rạch vết thương, vì những biện pháp này có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.