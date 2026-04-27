Lịch trình điên rồ của Jorginho và đồng đội

Lịch thi đấu dày đặc trong tháng tới buộc Flamengo di chuyển hơn 30.000 km chỉ để thi đấu 7 trận, tạo ra thử thách thể lực cực kỳ lớn.

Flamengo có hành trình gần một vòng trái đất chỉ trong 7 trận đấu.

Flamengo đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất mùa giải khi phải thi đấu 7 trận tiếp theo với 6 chuyến làm khách. Theo thống kê từ Brazil, tổng quãng đường đi và về của đội bóng áo đỏ đen vượt qua con số 30.000 km, gần đến mốc một vòng quanh Trái Đất nếu tính theo chu vi đường xích đạo.

Hành trình marathon này bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Atletico Mineiro tại Belo Horizonte ở giải VĐQG Brazil. Ngay sau đó, Flamengo trở lại Rio de Janeiro rồi tiếp tục bay sang La Plata để chạm trán Estudiantes de La Plata tại Copa Libertadores.

Sau trận derby với Vasco da Gama, Flamengo tiếp tục đối diện chuyến đi dài nhất khi hành quân tới Medellin gặp Independiente Medellin. Riêng chặng khứ hồi từ Rio tới Colombia đã vượt 15.000 km.

Lịch trình chưa dừng lại khi đại diện Brazil còn phải đá sân khách trước Gremio ở Porto Alegre, gặp Vitoria tại Salvador và làm khách của Athletico Paranaense ở Curitiba.

Trước cường độ di chuyển dày đặc, HLV Leonardo Jardim đã sớm triển khai kế hoạch xoay tua lực lượng từ đầu tháng 4.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cảnh báo: "Những đội không quản lý tốt lực lượng sẽ gia tăng số ca chấn thương và cường độ thi đấu sẽ giảm xuống. Hai tháng này, tôi không muốn nói là điên rồ, nhưng số lượng trận đấu là quá lớn. Chúng tôi phải đặc biệt chú ý".

Flamengo sở hữu chiều sâu đội hình tốt, nhưng bài toán lớn nhất lúc này không nằm ở chiến thuật, mà là giữ đôi chân cầu thủ đủ "sức sống" để vượt qua hành trình bào mòn thể lực kéo dài suốt tháng 5.

