Lewandowski có thể bị giảm một nửa thu nhập

  • Chủ nhật, 29/3/2026 19:33 (GMT+7)
Barcelona đề nghị gia hạn với Robert Lewandowski kèm điều kiện giảm đáng kể thu nhập hiện tại.

Tiền đạo người Ba Lan quá quan trọng với Barca.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè 2026 hứa hẹn nhiều biến động, Barcelona có động thái rõ ràng với Robert Lewandowski.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội chủ sân Camp Nou gửi đề nghị gia hạn sau mùa 2025/26, nhưng yêu cầu tiền đạo người Ba Lan giảm khoảng một nửa mức lương hiện tại.

Đề xuất này phản ánh tình hình tài chính chưa ổn định của CLB. Tuy nhiên, Barcelona bổ sung các điều khoản thưởng theo thành tích. Nếu duy trì hiệu suất ghi bàn, Lewandowski vẫn có thể đảm bảo thu nhập ở mức cao.

Chủ tịch Joan Laporta công khai ủng hộ việc giữ chân tiền đạo 37 tuổi. Quan hệ giữa đại diện cầu thủ và ban lãnh đạo cũng được đánh giá tích cực. Bản thân Lewandowski ưu tiên sự ổn định của gia đình tại Barcelona, nên sẵn sàng cân nhắc phương án giảm lương.

Dù vậy, sức hút từ bên ngoài vẫn hiện hữu. Chicago Fire là đội bóng MLS theo đuổi sát sao, trong khi Saudi Pro League tiếp tục là lựa chọn giàu tiềm lực tài chính. Ngoài ra, Juventus và AC Milan cũng được nhắc đến như một bến đỗ phù hợp. Trước những đề nghị này, Lewandowski chưa đưa ra quyết định cuối cùng và thừa nhận vẫn cần thêm thời gian.

Việc giữ Lewandowski kéo theo hệ quả về nhân sự. Barcelona sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Ferran Torres để cân bằng quỹ lương. CLB không muốn duy trì cùng lúc nhiều trung phong và việc bán Torres được xem là phương án hợp lý trong giai đoạn này.

Dưới thời Hansi Flick, Lewandowski vẫn đóng vai trò quan trọng trong cả chuyên môn lẫn phòng thay đồ. Barcelona xem anh như cầu nối giữa hiện tại và thế hệ kế cận. Khi cuộc đua La Liga bước vào giai đoạn quyết định, kinh nghiệm của tiền đạo người Ba Lan tiếp tục là điểm tựa lớn.

Đào Trần

Lewandowski Robert Lewandowski Robert Lewandowski Joan Laporta Saudi Pro League Barcelona MLS

  Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

