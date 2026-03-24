Mâu thuẫn 15 triệu euro khiến Barca khó có Cancelo

Al Hilal yêu cầu 15 triệu euro để bán Joao Cancelo, trong khi Barcelona chỉ muốn chiêu mộ hậu vệ này theo dạng tự do.

Cancelo đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn.

Tương lai của Joao Cancelo tại Barcelona vẫn chưa được chốt. Đội bóng xứ Catalonia muốn theo dõi thêm phong độ của hậu vệ người Bồ Đào Nha trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu nhận được sự đồng ý từ HLV Hansi Flick, Barcelona sẽ bắt đầu đàm phán với người đại diện Jorge Mendes. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất nằm ở yếu tố tài chính.

Theo truyền thông Saudi Arabia, Al Hilal sẵn sàng bán đứt Cancelo. Nhưng đội bóng Saudi Arabia yêu cầu 15 triệu euro để bù cho một năm hợp đồng còn lại đến năm 2027. Đây là con số Barcelona không chấp nhận.

Kế hoạch của đội chủ sân Camp Nou là đưa Cancelo về theo dạng tự do. Họ không muốn trả phí chuyển nhượng, mà chỉ chờ cầu thủ chấm dứt hợp đồng với Al Hilal.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận khiến thương vụ rơi vào thế bế tắc. Phía Saudi Arabia muốn thu về lợi nhuận, trong khi Barcelona ưu tiên phương án tiết kiệm chi phí.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Jorge Mendes được xem là chìa khóa. Người đại diện này có thể tìm ra giải pháp để hai bên đạt được thỏa thuận, nếu tồn tại phương án pháp lý phù hợp.

Hiện tại, Cancelo vẫn chưa phải ưu tiên hàng đầu của Barcelona. Ban lãnh đạo CLB sẽ chỉ đẩy nhanh tiến trình khi có quyết định rõ ràng từ ban huấn luyện.

Ở chiều ngược lại, Al Hilal đang xếp thứ 6 tại Saudi Pro League với 42 điểm sau 26 vòng đấu. Điều này càng khiến đội bóng muốn tận dụng cơ hội để thu về giá trị từ những thương vụ chuyển nhượng lớn.