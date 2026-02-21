Cancelo bị đẩy ra rìa ở Barcelona

Chỉ một quyết định thay người của Hansi Flick cũng đủ cho thấy Joao Cancelo đang ở đâu trong thứ tự ưu tiên tại Barcelona.

Joao Cancelo không được Hansi Flick quá tin tưởng.

Không có chấn thương. Không có lý do chiến thuật đột xuất. Ở Girona, mọi thứ diễn ra rất bình thường, và chính điều đó khiến câu chuyện của Joao Cancelo trở nên đáng suy nghĩ hơn.

Khi Alejandro Balde cần nghỉ, nhiều người chờ đợi cái tên Cancelo xuất hiện. Anh là hậu vệ dày dạn kinh nghiệm, từng được kỳ vọng mang lại khác biệt ngay khi trở lại Barcelona. Nhưng Hansi Flick lại chọn Gerard Martin. Một quyết định gọn gàng, không ồn ào. Và đủ sức nặng.

Bóng đá đôi khi phũ phàng theo cách rất lặng lẽ như thế.

Cancelo đến vào tháng 1 trong bối cảnh hàng thủ Barcelona sứt mẻ vì chấn thương của Andreas Christensen và Ronald Araujo. Lý do tăng cường là hợp lý. Vấn đề nằm ở chỗ anh chỉ mới chơi 6 trận chính thức từ đầu mùa. Nhịp thi đấu không cao, cảm giác bóng chưa trọn vẹn. Với một HLV coi trọng cấu trúc như Flick, đó không phải chi tiết nhỏ.

Nhưng câu chuyện không chỉ là thể lực hay phong độ. Nó là niềm tin. Flick không nói nhiều về Cancelo, song cách ông sắp xếp đội hình đủ cho thấy sự dè dặt. Ngay cả khi các hậu vệ cánh đá chính chơi chưa thực sự thuyết phục, thứ tự ưu tiên vẫn không đổi.

Cancelo không phải cầu thủ thiếu cá tính hay đẳng cấp. Anh từng thi đấu ở những sân khấu lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, đẳng cấp quá khứ không tự động bảo đảm vai trò hiện tại. Ở Barcelona lúc này, điều Flick cần là sự ổn định và tuân thủ hệ thống. Ai đáp ứng tốt hơn, người đó được chọn.

Câu chuyện của Cancelo vì thế mang nhiều sắc thái hơn một bản hợp đồng đơn thuần. Anh trở lại với sự háo hức rõ ràng. Nhưng môi trường này không chờ ai thích nghi quá lâu. Một vài cơ hội trôi qua là đủ để vị trí lung lay.

Trận đấu ở Girona không tạo ra tranh cãi lớn. Nó chỉ để lại một hình ảnh: Cancelo ngồi ngoài khi đội cần phương án thay thế trực tiếp. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng nói lên rất nhiều.

Bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho cảm xúc kéo dài. Nếu muốn thay đổi cục diện, Cancelo chỉ còn cách làm điều quen thuộc nhất với một cầu thủ: bước ra sân và chơi đủ hay để HLV không thể làm ngơ.