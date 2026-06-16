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Thể thao

Leicester có HLV mới sau cú sốc rớt hạng liên tiếp

  • Thứ ba, 16/6/2026 17:10 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Sau 2 mùa liên tiếp rớt hạng, Leicester City bổ nhiệm Russell Martin với kỳ vọng đưa đội bóng từng vô địch Premier League trở lại quỹ đạo thành công.

Nhà cầm quân 40 tuổi tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân King Power sau khi Leicester rơi xuống League One, hạng đấu thứ 3 của bóng đá Anh. Đây là lần thứ hai trong 142 năm tồn tại, "Bầy cáo" phải xuống chơi ở giải đấu này và cũng là hệ quả của 2 mùa giải liên tiếp sa sút nghiêm trọng.

Mùa giải vừa qua, Leicester chịu thêm đòn giáng mạnh khi bị trừ 6 điểm do vi phạm các quy định tài chính. Án phạt khiến đội bóng không thể hoàn thành mục tiêu trụ hạng, khép lại hành trình đầy thất vọng chỉ 10 năm sau kỳ tích vô địch Premier League 2015/16.

Russell Martin được kỳ vọng giúp Leicester tìm lại bản sắc và ổn định tình hình. Chiến lược gia người Scotland từng gây ấn tượng khi đưa Southampton trở lại Premier League năm 2024 nhờ lối chơi kiểm soát bóng hiện đại và giàu tính tổ chức.

Trong ngày ra mắt, Martin hào hứng với thử thách mới: "Tôi rất vui khi có mặt ở đây và nóng lòng bắt tay vào công việc. Leicester là CLB giàu truyền thống, sở hữu lượng người hâm mộ tuyệt vời và luôn có những mục tiêu lớn. Điều quan trọng nhất lúc này là xây dựng tập thể đoàn kết, thiết lập những tiêu chuẩn rõ ràng và tạo nên một đội bóng mà các cổ động viên có thể tự hào".

Thử thách dành cho Martin là không hề nhỏ. Leicester đang trong quá trình tái cấu trúc cả về tài chính lẫn lực lượng, trong khi League One nổi tiếng là giải đấu khắc nghiệt với mật độ thi đấu dày đặc. Nhiệm vụ của ông không chỉ là đưa Leicester trở lại Championship, mà còn khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ sau 2 mùa giải đầy biến động.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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