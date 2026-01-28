Leica hồi sinh trong thời đại iPhone

Từng suýt phá sản vì chậm chuyển đổi số, Leica đang tìm cách kết hợp di sản hơn 100 năm với công nghệ hiện đại để tồn tại trong kỷ nguyên iPhone.

Leica vẫn nổi bật ở phân khúc máy ảnh kỹ thuật số cao cấp. Ảnh: FT.

Hơn một thế kỷ sau khi góp phần định hình nhiếp ảnh hiện đại, Leica, thương hiệu máy ảnh lâu đời của Đức đang tìm cách thích nghi với một thế giới nơi smartphone trở thành thiết bị chụp ảnh phổ biến nhất. Với ban lãnh đạo Leica, bài toán sống còn của hãng nằm ở việc khai thác di sản để trở thành nền tảng cho tăng trưởng trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Năm 2025, một nguyên mẫu máy ảnh Leica 102 năm tuổi đã được bán với giá 7,2 triệu euro ( 8,4 triệu USD ), cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của thương hiệu này đối với giới sưu tập. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Leica Camera, Matthias Harsch cảnh báo rằng việc quá phụ thuộc vào quá khứ “luôn tiềm ẩn rủi ro”. Trả lời Financial Times, ông cho biết công ty đang nỗ lực xây dựng lại một doanh nghiệp từng đứng bên bờ sụp đổ cách đây 2 thập kỷ.

Leica từng tạo nên cuộc cách mạng nhiếp ảnh với chiếc máy ảnh 35 mm ra mắt vào năm 1925. Nhưng đến đầu những năm 2000, hãng suýt phá sản khi máy ảnh phim cao cấp không thể cạnh tranh với các dòng máy ảnh kỹ thuật số rẻ hơn từ Canon, Nikon hay Sony. Năm 2005 đánh dấu giai đoạn khó khăn nhất khi ông lớn ngành máy ảnh của Đức chậm chân trong cuộc chuyển đổi số.

Bước ngoặt đến khi nhà đầu tư người Áo Andreas Kaufmann bắt đầu mua cổ phần từ năm 2004 và trở thành nhân vật chủ chốt trong quá trình tái cấu trúc. Dưới sự dẫn dắt của ông, Leica đầu tư mạnh vào máy ảnh kỹ thuật số và các thiết bị quang học cao cấp, đồng thời khai thác có chọn lọc giá trị di sản của mình.

Một trong những trụ cột của chiến lược này là dòng máy rangefinder M, ra mắt lần đầu năm 1954 và được tái sinh với công nghệ hiện đại. Năm 2008, Leica giới thiệu ống kính 50 mm có khả năng vượt quá độ phân giải của mắt người, với giá bán lẻ hơn 12.000 euro ( 14.000 USD ). Hãng cũng gây chú ý khi đi ngược xu hướng, tung ra máy ảnh cảm biến đen trắng hoặc thậm chí không có màn hình hiển thị.

Sự tỉ mỉ đem đến thành công cho Leica trong kỷ nguyên smartphone. Ảnh: AFP.

Những lựa chọn táo bạo này đã mang lại kết quả rõ rệt. Doanh thu của Leica đạt mức kỷ lục 596 triệu euro trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, tăng 8% so với năm trước. Con số này tương phản mạnh với mức 94 triệu euro của giai đoạn 2004-2005. Dù không công bố lợi nhuận, ban lãnh đạo cho biết công ty đang đạt mức sinh lời cao nhất từ trước đến nay.

Leica hiện chiếm khoảng 1/4 doanh số toàn cầu ở phân khúc máy ảnh có giá trên 4.000 euro ( 4.600 USD ). Các sản phẩm của hãng được nhận diện bởi sự kết hợp giữa thiết kế Bauhaus và chất lượng chế tác cao cấp. Mẫu máy M mới nhất có giá khoảng 8.000 euro ( 9.330 USD ), chưa bao gồm ống kính.

Trước sự trỗi dậy của camera smartphone, Leica không đứng ngoài cuộc. Hãng đã hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc như Huawei và Xiaomi để phát triển ứng dụng giúp ảnh chụp bằng điện thoại mang “chất Leica”. Công ty cũng mở rộng sang các lĩnh vực như đồng hồ cao cấp và kính mắt, dù mảng máy ảnh vẫn chiếm khoảng 80% doanh thu.