Lee Nam Hee qua đời

Nam diễn viên được xác nhận qua đời ở tuổi 64. Trước đó, ông nổi tiếng với hơn 4 thập kỷ cống hiến trên sân khấu kịch.

Theo Star News Korea, Lee Nam Hee trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22/4, hưởng thọ 64 tuổi. Trước đó, dù mắc một số bệnh nền, Lee Nam Hee vẫn tích cực hoạt động diễn xuất. Gần đây, ông còn chuẩn bị tham gia sân khấu kịch. Chính vì vậy, thông tin ông ra đi đột ngột khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương.

Linh cữu của Lee Nam Hee được quàn tại phòng 15, nhà tang lễ Bệnh viện Severance Sinchon, quận Seodaemun, Seoul. Lễ đưa tang sẽ được cử hành vào lúc 10h20' ngày 24/4. Nơi an táng diễn viên gạo cội là Nghĩa trang Hỏa táng Thành phố Seoul.

Lee Nam Hee đã có 4 thập kỷ cống hiến trên sân khấu. Ảnh: Yonhap.

Sinh năm 1962, Lee Nam Hee là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu kịch Hàn Quốc. Ông ra mắt vào năm 1983 với vở kịch Antigone. Sau đó, diễn viên hoạt động tích cực qua các vở kịch như Antigone, Othello, Unhyeongung Orabeoni. Ngoài sân khấu, tài tử còn lấn sân truyền hình, góp mặt trong các bộ có tiếng như Doctor Prisoner, Six Flying Dragons, God of War. Ông cũng tham gia phim điện ảnh Seoul, Evita hay The Priests...

Sự nghiệp diễn xuất bền bỉ của Lee Nam Hee được khán giả, đồng nghiệp nể trọng. Năm 2011, với vai Mephisto - nhân vật bị Chúa bỏ rơi trong vở kịch Ur Faust, ông đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Sân khấu DongA lần thứ 48, và giải Nam diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Sân khấu Hàn Quốc lần thứ 4. Ngoài ra, tài tử còn nhận giải Nam diễn viên xuất sắc của Hiệp hội Sân khấu Hàn Quốc năm 1998 và giải thành tựu diễn xuất năm 2000.