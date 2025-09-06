Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giải trí

Lee Jung Jae được bồi thường hơn 500.000 USD

  • Thứ bảy, 6/9/2025 11:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lee Jung Jae nhận khoản bồi thường lớn và chiến thắng một phần trong phiên tòa mới nhất. Nam diễn viên theo đuổi vụ kiện sau khi đôi bên mâu thuẫn về hoạt động quản lý công ty.

Theo News1, Lee Jung Jae giành chiến thắng một phần trong vụ kiện tranh chấp quyền quản lý, đồng thời nhận khoản bồi thường lên tới 749,9 triệu won (khoảng 540.902 USD).

Tại phòng dân sự số 22 thuộc Tòa án Quận Trung tâm Seoul, thẩm phán Choi Wook Jin ra phán quyết một phần trong vụ kiện giữa Artist United, Lee Jung Jae cùng 5 nguyên đơn khác với Kim Dong Rae - giám đốc điều hành thời điểm xảy ra xung đột của công ty sản xuất phim Raemongraein.

Trong đơn kiện được đệ trình, Artist United, Lee Jung Jae và các nguyên đơn yêu cầu Kim Dong Rae bồi thường số tiền 4,45 tỷ won (khoảng 3,2 triệu USD). Ngày 6/9, tòa án đưa ra phán quyết: “Ông Kim Dong Rae phải bồi thường cho Artist United là 2,79 tỷ won (khoảng 2 triệu USD)”.

Lee Jung Jae kien tung anh 1

Lee Jung Jae nhận khoản bồi thường hơn 500.000 USD. Ảnh: Sports Chosun.

Tiếp tục, tòa án yêu cầu Kim Dong Rae phải bồi thường cho các nguyên đơn với số tiền lần lượt Lee Jung Jae (749,9 triệu won), Park Mo (749,9 triệu won) và Um Mo (149,9 triệu won). Theo yêu cầu từ nguyên đơn, tòa án đã xác nhận phần lớn trách nhiệm bồi thường thuộc về Kim Dong Rae. Ngoài ra, tòa án phân chia chi phí kiện tụng, nguyên đơn chịu 25%, phần còn lại là bị đơn.

Thời điểm Artist United tiếp quản Raemongraein, trong cuộc họp cổ đông bất thường, Lee Jung Jae và Jung Woo Sung yêu cầu Kim Dong Rae tham gia vào hoạt động quản lý, song vị giám đốc không chấp nhận.

Chưa kể, Kim Dong Rae còn cản trở việc quản lý bằng cách phớt lờ yêu cầu mở cuộc họp cổ đông. Tháng 6/2024, Artist United, Lee Jung Jae cùng 5 nguyên đơn đã đâm đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại với Kim Dong Rae.

Nhật Long

Lee Jung Jae kiện tụng Lee Jung Jae showbiz diễn viên Hàn Hàn Quốc tiền bồi thường kiện

