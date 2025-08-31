Thế khó cho Hoài Linh

"Làm giàu với ma 2" có nhiều cải thiện về chất lượng, trong đó diễn xuất của Hoài Linh được đánh giá khá tốt. Dù vậy, bộ phim vẫn gặp khó khi cạnh tranh với cơn sốt "Mưa đỏ".

Genre: Hài, Tâm lý

Director: Nguyễn Nhật Trung

Cast: Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát...

Rating: 6/10

Sau thành tích trăm tỷ của Làm giàu với ma (2024), đạo diễn Nguyễn Nhật Trung cùng ê-kíp đã thừa thắng xông lên, lập tức bắt tay sản xuất phần thứ hai. Làm giàu với ma 2 có nội dung độc lập, tách biệt hoàn toàn với bộ phim ra mắt một năm trước, nhưng vẫn dựa trên motif quen thuộc: một hồn ma - một cơ hội làm giàu. Từ đó, tác phẩm đi cùng tham vọng mở ra một franchise mới cho điện ảnh Việt, tương tự cách Lý Hải từng xây dựng thương hiệu Lật mặt.

Làm giàu với ma 2 giữ nguyên dàn diễn viên từng góp mặt ở phần một như Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, đồng thời bổ sung thêm một số gương mặt mới. Điều đó khiến đứa con tinh thần của Nguyễn Nhật Trung được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại thành công, nhất là khi Làm giàu với ma 2 có nhiều điểm cải thiện về chất lượng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mục tiêu này có phần khó khăn khi đối thủ Mưa đỏ vẫn đang duy trì doanh thu ấn tượng tại phòng vé.

Bước tiến về mặt nội dung

Hành trình của Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn mở ra bằng cái chết bất ngờ của nữ diễn viên Anh Thư (Ngọc Xuân). Chưa thể siêu thoát vì muốn gặp lại con lần cuối, linh hồn của cô hứa trao chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng cho những ai giúp đưa thi thể về quê. Cũng từ đó, nhóm nhân vật gồm Nháy (NSƯT Hoài Linh), Minh Gọn (Tuấn Trần), Giang (Võ Tấn Phát), cùng cặp đôi vợ chồng sắp cưới Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Đáng (La Thành), bước vào hành trình để đổi lấy món hời khổng lồ.

Tưởng chừng đây chỉ là nhiệm vụ đơn giản, song chính lòng tham đã biến những kẻ đồng hành trở thành đối thủ. Chuyến đi từ đó liên tục nảy sinh tình huống oái oăm, dở khóc dở cười, khi các thành viên đều muốn tìm cách triệt hạ lẫn nhau.

Trung tâm của hành trình là mối quan hệ cha con kỳ lạ giữa ông Nháy và Minh Gọn. Ngay từ khi sinh ra, Minh Gọn đã là người chậm phát triển trí tuệ, thường ngẩn ngơ. Khát khao lớn nhất của cậu là có một gia đình và được ở bên cha. Trái lại, ông Nháy - người mà Minh Gọn gọi là cha - lại ham tiền, nhiều lúc lợi dụng tình thương của con để trục lợi. Chính chuyến hành trình đổi lấy chiếc nhẫn đã bộc lộ những góc khuất trong mối quan hệ của cả hai, đồng thời mở ra cơ hội để họ thấu hiểu và hóa giải.

Chất liệu hài đến từ sự oái oăm của chuyến hành trình.

Làm giàu với ma 2 được xây dựng theo cấu trúc hành trình (road movie), phủ lên đó là những miếng hài tình huống được gieo cài xuyên suốt, xen kẽ với bầu không khí căng thẳng được tạo nên từ các mâu thuẫn nội bộ. Nếu ở phần một, những mảng miếng đôi lúc nhạt nhòa, tạo cảm giác gượng gạo, thì phần hai đã cải thiện rõ rệt, với phân đoạn được viết một cách thông minh và gieo đúng thời điểm.

Dàn diễn viên giàu duyên hài như Hoài Linh, Võ Tấn Phát có nhiều đất diễn, mang đến những màn tung hứng ăn ý. Bên cạnh đó, chuỗi tình huống tréo ngoe nối tiếp trên hành trình cũng vừa tạo sự duyên dáng, vừa duy trì không khí giải trí xuyên suốt bộ phim.

Về tổng thể câu chuyện, phim cho thấy sự đầu tư nhất định ở khâu biên kịch khi xây dựng được các nhân vật với động cơ và background rõ ràng. Từ đó, những quyết định hay cách họ tạo nên xung đột cho thấy sự hợp lý, phù hợp với tính cách ban đầu.

Đơn cử, nhân vật Tiền được giới thiệu qua cảnh móc túi ở tiệm mát-xa rồi dùng chính cơ thể để quyến rũ khách nhằm trục lợi, nên việc cô bỏ rơi chồng và cặp kè người khác để đoạt chiếc nhẫn 9 tỷ không khó hiểu. Tương tự, ông Nháy vốn được khắc họa tham lam, quen thói lừa lọc, nên cú lật mặt phản bội cả đoàn cũng trở nên thuyết phục. Những tình huống này phần nào cho thấy sự gắn kết giữa hành động và tính cách, tạo cảm giác hợp lý trong hành trình nhân vật.

Song, sự thuyết phục không được duy trì xuyên suốt, khi để tạo ra mảng miếng hài hước và plot twist cho câu chuyện, một số nhân vật lại hiện lên thiếu logic về tâm lý. Đơn cử như nhân vật Giang được khắc họa là kẻ biến thái, phát cuồng vì Anh Thư, thậm chí ưa thích xác chết hơn cả chiếc nhẫn, nhưng khi hồn ma của cô xuất hiện trong máy ảnh thì lại tỏ ra hoảng sợ, gần như không có sự tương tác xuyên suốt phim.

Ngoài ra, phim còn tồn tại nhiều chi tiết đột nhiên xuất hiện, không được giải thích rõ ràng. Chẳng hạn, việc vì sao Đáng có được đoạn video ngoại tình của vợ không được lý giải, hay nguồn gốc chiếc máy ảnh có khả năng nhìn thấy ma quỷ và số phận của nó cũng bị bỏ ngỏ.

Làm giàu với ma 2 có nhiều cải thiện so với phần đầu.

Còn nhiều vụng về

Làm giàu với ma 2 tạo được cảm giác rành mạch về đường dây câu chuyện, với các chi tiết nối tiếp theo cấu trúc cơ bản của phim hành trình. Tuy vậy, bộ phim vẫn chưa mang lại sự trọn vẹn trong trải nghiệm, bởi cách thể hiện còn thiên về cường điệu, đôi khi thiếu tinh tế trong việc gợi cảm xúc.

Trong nhiều phân đoạn, hành động của nhân vật chủ yếu được thúc đẩy bằng lời thoại, thiếu những diễn đạt bằng hình ảnh có khả năng khơi gợi cảm xúc và suy nghĩ nơi khán giả. Phim cũng không dành nhiều không gian để nhân vật nuôi dưỡng cảm xúc, điển hình là sự thay đổi đột ngột của ông Nháy khi chuyển từ lừa dối sang yêu thương Minh Gọn, khiến tình tiết trở nên vội vàng.

Điểm yếu nhất của phim nằm ở phần mở đầu. Việc cùng lúc giới thiệu ba tuyến nhân vật (cha con Nháy - Gọn, cặp đôi Tiền - Đáng và tuyến của Anh Thư) khiến nhịp phim trở nên rời rạc, gấp gáp, với nhiều cắt cảnh thiếu mượt mà, gây khó cho khán giả trong việc theo dõi. Bên cạnh đó, phân đoạn giao tranh ở cuối cũng tạo cảm giác mệt mỏi, khi kịch tính bị đẩy lên mức thái quá, làm bộ phim ngả sang màu sắc giật gân hơn là một tác phẩm hài-tâm lý.

Bàn về diễn xuất, Hoài Linh, khi được trao đúng dạng vai sở trường, mang đến một màn thể hiện tương đối tốt. Nam diễn viên cho thấy sự linh hoạt trong cách nhấn nhá lời thoại, tạo nên nét hài hước đặc trưng cho nhân vật. Tuy nhiên, nhiều thời điểm, cách diễn của anh vẫn còn mang màu sắc tiểu phẩm sân khấu, với những biểu cảm trợn mắt và cường điệu trong những phân đoạn giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Tuấn Trần thử sức với một dạng vai khác biệt hoàn toàn so với trước đây, khi hóa thân thành một gã ngốc với những biểu cảm ngẩn ngơ, lóng ngóng. Tuy nhiên, nhân vật vẫn đòi hỏi anh phải diễn xuất bằng ánh mắt trong những phân cảnh xung đột, gợi hình ảnh một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ở những khoảnh khắc này, màn trình diễn của Tuấn Trần vẫn được đảm bảo.

Dù khó cạnh tranh với Mưa đỏ, doanh thu của phim vẫn tương đối khả quan.

Với Võ Tấn Phát, dạng vai kẻ biến thái đội lốt một gã trai hài hước thực chất không quá khó với nam diễn viên, bởi anh vốn có thế mạnh ở mảng hài và từng tham gia nhiều phim kinh dị. Võ Tấn Phát mang đến phần thể hiện tròn trịa, tạo điểm nhấn nhờ sự duyên dáng ở nửa đầu. Tuy vậy, về sau, lối diễn có phần cường điệu khiến một số phân đoạn trở nên gượng gạo và thái quá.

Tuy nhiên, màn thể hiện đồng đều của dàn diễn viên, cộng thêm một câu chuyện hài hước được kể khá tròn trịa, có nỗ lực thoát khỏi mác “phim hài nhảm”, giúp Làm giàu với ma 2 trở thành một bộ phim ở mức ổn, phù hợp với khán giả yêu thích thể loại này.

Dù vậy, với chất lượng kể trên, tác phẩm vẫn khó có thể cạnh tranh với cơn sốt Mưa đỏ, đặc biệt là khi tốc độ kiếm tiền của bộ phim chiến tranh này đang gia tăng từng ngày. Đến sáng 31/8, bộ phim Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền vượt mốc 300 tỷ đồng sau 9 ngày trình làng. Tác phẩm đang tăng suất chiếu theo từng ngày. Chỉ trong vòng thời gian ngắn khởi chiếu, Mưa đỏ nhanh chóng phá vỡ những kỷ lục, không chỉ đối với thể loại phim chiến tranh cách mạng, mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng ở thị trường phim thương mại.