Nữ ca sĩ suy sụp sau bê bối lộ video

Là nạn nhân trong vụ làm giả video nóng, Solbi khủng hoảng suốt nhiều năm liền, thậm chí bị bạn trai quay lưng.

Trong tập mới nhất của chương trình Problem Child In House phát trên đài KBS, Solbi, thành viên nhóm Typhoon làm khách mời và chia sẻ những chi tiết đau lòng xoay quanh khoảnh khắc bất công nhất trong cuộc đời cô.

Khi được hỏi về thời điểm cảm thấy bị đối xử bất công nhất, Solbi không ngần ngại trả lời: "Vào năm 2009". Năm 2009, một video nhạy cảm có tên "Solbi Video" bất ngờ được phát tán. Video này là giả mạo, nhưng danh tiếng của Solbi đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Solbi bị ảnh hưởng nghiêm trọng về cả sự nghiệp lẫn tinh thần sau vụ ồn ào. Ảnh: YTN.

“Năm 2009, đã có một vụ rò rỉ video xảy ra. Thậm chí tên tôi bị gán vào video đó. Nhưng người trong video không phải tôi. Đó là một trong những trường hợp video giả đầu tiên bị phát tán ở Hàn Quốc, nên không ai biết phải xử lý thế nào. Lúc đó, tôi đã đến cảnh sát và nộp đơn tố cáo, nhưng họ không thể tìm ra người đăng tải ban đầu. Cảnh ra chỉ tìm được những kẻ phát tán nó. Thật bất công. Sau này, khi mạng xã hội trở nên phổ biến, nó lại bị chỉnh sửa và sao chép. Ngay cả mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng”, Solbi chia sẻ.

Cô tiếp tục: “Ban đầu, tôi không định khởi tố, nhưng có người bên cảnh sát liên lạc với công ty tôi và nói: ‘Có một đoạn video đang lan truyền. Solbi không nên khởi tố sao?’. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi sợ đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo. Tôi không thể đi khắp nơi nói với mọi người rằng: ‘Này, không phải tôi đâu'. Tôi cũng không muốn giải thích chuyện này với báo chí. Vì vậy, tôi rơi vào trầm cảm và mắc chứng lo âu xã hội’”.

Khi Solbi vật lộn với chứng trầm cảm, cuộc sống của cô sụp đổ. Cô thừa nhận bạn trai lúc đó cũng rời bỏ cô. Bố mẹ anh này sau khi phát hiện đoạn video, đã thuyết phục người con trai chia tay Solbi.

“Tôi đã trải qua những cảm xúc chưa từng có trước đây. Khi gặp mọi người, tôi rất lo lắng việc họ nhìn tôi thế nào. Và vì thế, tôi thậm chí chia tay bạn trai lúc đó. Dù là nạn nhân, tôi không nghĩ họ muốn con trai họ hẹn hò với một người dính líu đến vụ bê bối như tôi. Cả thế giới trở nên đen tối và tôi oán giận tất cả”, Solbi kể thêm.

Sau đó, Solbi nhờ đến liệu pháp tâm lý và tìm thấy những sở thích mới để cô tiếp tục sống. Đây là lúc cô tìm đến tình yêu hội họa.

Solbi sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2006 với tư cách thành viên của nhóm nhạc Kpop Typhoon. Cô trở nên nổi tiếng vào năm 2008 với tư cách thành viên của chương trình tạp kỹ We Got Married.