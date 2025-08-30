Hiền Thục, Phương Mỹ Chi gây sốt

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trong hình ảnh chụp cùng Phương Mỹ Chi mới đây, Hiền Thục được khen trẻ trung, không thay đổi nhiều so với khi hai người tham gia Giọng hát Việt nhí.

Phương Mỹ Chi mới đây chia sẻ hình ảnh chụp với ca sĩ Hiền Thục ở hai thời điểm là 2013 và hiện tại. Tấm hình năm 2013 được chụp tại hậu trường Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, khi Phương Mỹ Chi là thí sinh thuộc đội Hiền Thục.

Sau 12 năm, Phương Mỹ Chi thay đổi đáng kể về ngoại hình. Cô được nhận xét trưởng thành, xinh đẹp hơn, trong khi Hiền Thục vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi tắn. Khán giả nhận xét gương mặt Hiền Thục ở 2 hình ảnh không thay đổi quá nhiều dù chúng cách nhau tới 12 năm.

Hien Thuc anh 1

Phương Mỹ Chi, Hiền Thục cách đây 12 năm và hiện tại. Ảnh: FBNV.

Kèm theo tấm hình trên, Phương Mỹ Chi viết: “Con lớn lên còn cô vẫn trẻ như vậy”. Bức ảnh nhận được lượt "thích" và tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Phương Mỹ Chi năm qua đạt được nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp. Cô tham gia Em xinh “say hi” và xuất sắc giành vị trí quán quân nhờ lượt bình chọn cao nhất. Ở cuộc thi quy mô lớn mang tên Sing! Asia do Trung Quốc tổ chức, Phương Mỹ Chi đã vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký để giành vị trí thứ 3. Các tiết mục của Phương Mỹ Chi trong chương trình nổi bật nhờ âm nhạc, dàn dựng mới mẻ, kết hợp chất liệu truyền thống và hiện đại.

Trong khi đó, Hiền Thục suốt những năm qua luôn được khen ngợi ngoại hình trẻ trung với phong cách thời trang hiện đại, đa dạng. Cô ăn uống khoa học, chăm chỉ tập luyện nên giữ được vóc dáng mảnh mai, làn da tươi tắn, thần thái trẻ trung. Nữ ca sĩ khá ưa chuộng các trang phục trẻ trung như áo trễ vai, váy xòe, quần short, crop top hay váy babydoll…

Minh Hạo

  • Nguyễn Thị Hiền Thục

    Nguyễn Thị Hiền Thục

    Hiền Thục là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam đương đại. Được biết đến rất sớm khi tham gia vào Đội Sơn ca Nhà Thiếu nhi quận Nhất từ lúc 8 tuổi, Hiền Thục cũng là gương mặt hiếm hoi bứt phá thành công khỏi hình ảnh ca sĩ thiếu nhi và có một sự nghiệp hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Cô có phong cách đa dạng, thiên về nhạc trẻ, nổi tiếng với những bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng, trữ tình.

    Bạn có biết: Năm 16 tuổi, Hiền Thục thi đậu thủ khoa Trung cấp thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (chung lớp với các ca sĩ Mỹ Tâm và Phạm Thanh Thảo).

    • Ngày sinh: 13/05/1981
    • Chiều cao: 1.58 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Dẫu Có Lỗi Lầm, Trọn Kiếp Bình Yên, Yêu Dấu Theo Gió Bay, Nhật Ký Của Mẹ,...

    FacebookZing Mp3Youtube

