Lee Jong Suk mua nhà hơn 16 tỷ won

Nam diễn viên Lee Jong Suk vừa mua một tòa nhà giá 16,2 tỷ won (gần 290 tỷ đồng) và trả hơn một nửa bằng tiền mặt.

Tờ Chosun đưa tin căn nhà Lee Jong Suk mua nằm trong khu Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul.

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký trực tuyến của Tòa án Tối cao, tài tử đã hoàn tất đăng ký chuyển quyền sở hữu tòa nhà tại địa chỉ 123-16 Cheongdam-dong vào ngày 27/2. Hợp đồng mua bán được ký từ ngày 29/12 năm ngoái, với giá trị giao dịch là 16,2 tỷ won.

Tòa nhà giá 16,2 tỷ won mà Lee Jong Suk vừa mua. Ảnh: Naver Road View.

Bất động sản có diện tích đất 234 m2, được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đây là công trình gần như mới, được cấp phép sử dụng vào tháng 1 năm ngoái. Tổng diện tích sàn được chia theo từng tầng: tầng 1 là 144,95 m2, tầng 2 là 123,91 m2, tầng 3 là 123,28 m2, tầng 4 là 71,99 m2 và tầng 5 là 72,31 m2.

Theo hồ sơ đăng ký đất và nhà, cùng với việc chuyển quyền sở hữu, một khoản thế chấp với giá trị tối đa 7,2 tỷ won cũng được thiết lập. Thông thường, các ngân hàng định mức khoản vay bằng khoảng 120% giá trị thế chấp, do đó khoản vay thực tế được ước tính khoảng 6 tỷ won. Điều này đồng nghĩa Lee Jong Suk đã chi hơn 10 tỷ won tiền mặt để mua bất động sản này.

Tòa nhà trước đó thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn M Basic và đã đổi chủ chỉ sau một năm. Các chuyên gia bất động sản nhận định đây là một khoản đầu tư điển hình nhằm tìm kiếm lợi nhuận, tận dụng tính khan hiếm và tiềm năng tăng giá đất của khu Cheongdam-dong.

Một chuyên gia quản lý tài sản bất động sản cho biết: "Cheongdam-dong là khu vực có nhu cầu thuê ổn định và khả năng chống giảm giá rất mạnh. Việc mua một tòa nhà gần như mới cho thấy chiến lược vừa giảm chi phí bảo trì, vừa tối đa hóa lợi nhuận cho thuê".

Lee Jong Suk trước đó từng giao dịch nhiều bất động sản. Ảnh: News1.

Giới bất động sản cũng đánh giá vị trí tòa nhà mà Lee Jong Suk mua nằm trong "Heritage Line" - nơi tập trung các khu căn hộ cao cấp đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc như PH129 hay Eterno Cheongdam, nên được kỳ vọng có tiềm năng tăng giá dài hạn.

Trước đó, Lee Jong Suk cũng từng mua nhiều bất động sản tại các khu đắc địa của Seoul như Hannam-dong hay Sinsa-dong, thu lợi nhuận từ chênh lệch giá hoặc nâng cao giá trị thông qua cải tạo.