Lê Tam Triều Dâng hiện tại

Một trong những gương mặt đang gây chú ý của màn ảnh Việt hiện tại là Lê Tam Triều Dâng. Nữ diễn viên sinh năm 1998 liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án phim từ truyền hình tới điện ảnh. Gần đây, diễn viên được yêu thích khi đóng chính Vì mẹ anh phán chia tay, đóng cặp cùng bạn diễn Võ Điền Gia Huy.

Triều Dâng hóa thân Thanh Tâm, cô gái trẻ có xuất phát điểm bình thường, mang trong mình sự lạc quan nhưng đồng thời cũng phải đối diện với nhiều giằng xé trong tình yêu dưới áp lực gia đình và định kiến xã hội. Nhân vật của cô tạo thiện cảm với tính cách độc lập, kiên cường, nhưng cũng có những khoảnh khắc yếu mềm, dễ thương.

Nhiều khán giả nhận xét kịch bản không mới, nhưng chemistry giữa Triều Dâng và bạn diễn Gia Huy là điểm sáng của bộ phim. Cả hai có ngoại hình xứng đôi, diễn xuất tự nhiên và ăn ý. Sau khi phim lên sóng, cả hai còn vướng tin đang hẹn hò ngoài đời.

Mới nhất, Lê Tam Triều Dâng tiếp tục gây chú ý với bộ phim Bẫy tiền, đóng cặp cùng “ảnh đế” Liên Bỉnh Phát. Tác phẩm có chủ đề mới mẻ, xoay quanh những cuộc lừa đảo tiền tỷ qua thiết bị di động. Đây cũng là vai chính điện ảnh đầu tay của nữ diễn viên sinh năm 1998.

Nếu Bẫy tiền mang màu sắc kịch tính và nội tâm, Trùm Sò lại mang đến hình ảnh khác biệt của Lê Tam Triều Dâng. Trong tác phẩm hài duy nhất ra rạp dịp 30/4 do Đức Thịnh làm đạo diễn, cô xuất hiện với hình ảnh tươi trẻ, hài hước, duyên dáng, có phân cảnh hành động.

Người đẹp 27 tuổi hiện được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng. Trước đây, cô được biết đến là sao nhí, tham gia đóng phim từ nhỏ. Những phim cô từng tham gia có thể kể đến Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé, Thần tượng...

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.