Giải trí

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng thông tin mắc ung thư

  • Thứ ba, 23/9/2025 09:10 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Lê Dương Bảo Lâm đính chính thông tin anh mắc bệnh ung thư, phải kêu gọi giúp đỡ. Người thân của anh bức xúc trước clip dàn dựng này.

Clip trên TikTok thu hút hàng triệu lượt xem về tin Lê Dương Bảo Lâm mắc bệnh ung thư, sự nghiệp đứng trước dấu chấm hết. Video này cho biết gia đình và đồng nghiệp đang kêu gọi, ủng hộ Lê Dương Bảo Lâm vượt qua bạo bệnh.

Thực chất đây là clip sai sự thật được cắt ghép câu view. Lê Dương Bảo Lâm đăng tải lại trên trang cá nhân và khẳng định đây là clip dựng chuyện.

"Thương con Diễm (biệt danh của Lê Dương Bảo Lâm - PV). Hồng nhan bạc mệnh, cả đời dựng chuyện nên bị dựng clip. Ai thương Diễm thì xem dùm 2 chương trình con bé tham gia để ủng hộ nha", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ với giọng điệu hài hước và cũng đủ để khán giả xác định lại nguồn tin.

Le Duong Bao Lam anh 1

Lê Dương Bảo Lâm bị tung tin giả đang điều trị ung thư.

Quỳnh Quỳnh, vợ Lê Dương Bảo Lâm bức xúc thay chồng, cho rằng người tung tin quá “ác mồm, ác miệng”. Xem đoạn video tin giả, Quỳnh Quỳnh nói có người quen nửa tin nửa ngờ, thắc mắc gần đây không thấy Lê Dương Bảo Lâm đăng clip trên mạng như thường thấy. “Vắng một tuần mà người ta đã đồn như vậy”, cô nói.

Lê Dương Bảo Lâm cho hay anh hoạt động với tần suất dày đặc nhưng vẫn có nhiều khán giả bị lừa bởi tin giả.

Việc nhiều người nổi tiếng bị sử dùng hình ảnh tạo tin giả, câu view không còn xa lạ. Tuy vậy vẫn không ít người nhầm tưởng đó là sự thật. Cát Phượng từng bức xúc khi có tài khoản YouTube nặc danh cắt ghép hình ảnh Trấn Thành cùng Ốc Thanh Vân khóc thương bên "di ảnh" của cô, đi cùng là nội dung sai lệch: "Trực tiếp tang lễ diễn viên Cát Phượng".

Nữ diễn viên chụp lại bài đăng, chia sẻ lên trang cá nhân để cảnh báo: "Các bạn dù có ghét tôi đến tận xương tận tuỷ, dù tôi chưa một lần gạt lừa các bạn về bất cứ điều gì… Cho tôi được hỏi một câu: ‘Các bạn ghét tôi vì điều gì mà làm những clip đưa Cát tôi lên bàn thờ kiểu này vậy?’”.

Hồi tháng 6, Dương Triệu Vũ phải lên tiếng đính chính về tình trạng sức khỏe hiện tại của Hoài Linh. Anh nói bất ngờ khi khán giả nói rằng xem thông tin trên YouTube và biết được Hoài Linh bị bệnh nặng. Nam ca sĩ khẳng định đó đều là tin giả, bịa đặt, Hoài Linh vẫn khỏe mạnh, xuất hiện vui vẻ.

“Mong các anh chị có tâm một chút, để dành phước đức mà dùng lâu dài, đừng tung tin thất thiệt tội nghiệp người ta. Mấy cô chú lớn tuổi, thương anh Linh bao nhiêu năm, nghe vậy cứ lo lắng đứng ngồi không yên, tội lắm”, Dương Triệu Vũ thay mặt anh trai đính chính.

Hà Trang/Tiền Phong

Vuong Hy keu cuu hinh anh

Vương Hỷ kêu cứu

4 giờ trước 21:26 23/9/2025 Giải trí Giải trí

0

Nam diễn viên gây xôn xao khi đăng tải bài viết cầu cứu dân mạng, cho biết bị một nhóm người lạ mặt theo dõi suốt nhiều ngày. Anh cho rằng tính mạng bản thân đang bị đe dọa.

