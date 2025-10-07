Lê Dương Bảo Lâm bị tố 'coi thường khán giả'

Lê Dương Bảo Lâm phản hồi thông tin thiếu thân thiện với khán giả. Anh cho biết thời điểm đó, bản thân quá bận rộn nên không thể đáp ứng hết yêu cầu chụp ảnh của mọi người.

Mới đây, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm cùng dàn nghệ sĩ như Thúy Ngân, Song Luân, Quốc Thiên, Kiều Minh Tuấn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... đã có mặt tại Đồng Nai để tổ chức chương trình đón Trung thu cho trẻ em.

Sau đó, trên nền tảng mạng, một tài khoản đã đăng tải nội dung cho rằng Lê Dương Bảo Lâm có thái độ thiếu thân thiện, khi liên tục từ chối chụp hình với khán giả. Bài đăng trên nhận được nhiều tương tác và bàn luận từ công chúng.

Trước ý kiến trái chiều, Lê Dương Bảo Lâm đã có thông thái phản hồi trên trang cá nhân. Nam diễn viên phủ nhận chuyện tỏ thái độ với khán giả và giải thích thêm rằng vì quá nhiều việc nên không thể đáp ứng hết yêu cầu chụp ảnh của mọi người.

"Hôm qua trên mạng có mấy bài nói tôi chảnh, không chịu chụp hình. Các bạn thương tôi, nhìn cái áo ướt nhẹp của tôi các bạn sẽ hiểu. Tôi kể 'sương sương' công việc của tôi hôm qua. Tôi phải sản xuất, làm MC, tiếp nghệ sĩ, tiếp anh chị lãnh đạo, an ninh sân khấu, quay thêm PR Chiến sĩ quả cảm, kêu gọi cho bà Quỳnh bán nước ế, chỉ đường cho Lâm Hùng, Song Luân đi lạc, sắp xếp tiệc ở nhà mời nghệ sĩ về trả lễ, chạy truyền thông. Các bạn thông cảm cho tôi nhé", nam nghệ sĩ viết.

Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên tại một chương trình dành cho trẻ em. Ảnh: @leduongbaolam.

Về tình huống cụ thể trong đoạn video lan truyền, Lê Dương Bảo Lâm cho biết khi đó anh đang ở khu vực hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu giới thiệu các lãnh đạo và nghệ sĩ tham dự chương trình. Vì vậy, anh ra hiệu xin phép không chụp ảnh để đảm bảo đúng tiến độ sự kiện.

Gần đây, trong chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm cũng nhiều lần vấp tranh cãi xoay quanh cách hành xử bị chê ồn ào, hài lố. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ thường xuyên bị phạt vì thiếu kỷ luật trong show nhập vai về chiến sĩ công an.

Trong một sự kiện mới đây của chương trình, nam diễn viên cũng lên tiếng phản hồi trước những tranh cãi. Anh khẳng định bản thân không hài lố và cho biết: "Nghề diễn của tôi luôn dựa trên sự trân trọng. Những phút gây cười cũng là cách tôi mang đến màu sắc riêng cho chương trình. Nhưng xin khẳng định rằng tôi luôn tập trung, luôn cố gắng hết mình với hy vọng khán giả sẽ ủng hộ chương trình".