Lễ bế mạc SEA Games 33

Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 được tổ chức tối 20/12 ở sân vận động Rajamangala (Bangkok) với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

SEA Games 33 khép lại sau khoảng 2 tuần tranh tài. Ảnh: Quý Lượng.

Sau hành trình đầy cảm xúc, SEA Games 33 khép lại bằng một đêm nghệ thuật giàu bản sắc, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao khu vực.

Điểm nhấn của chương trình bế mạc mang chủ đề "Âm thanh của nhà vô địch", với sự góp mặt của hai nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan là Tah-U Pittaya Saechua và Kratae R-Siam. Những ca khúc giàu năng lượng tôn vinh ý chí vượt khó, tinh thần thi đấu fair-play và niềm tự hào của thế hệ trẻ Đông Nam Á sau một kỳ đại hội đáng nhớ.

Sau màn biểu diễn mở đầu, các đoàn thể thao lần lượt diễu hành vào sân Rajamangala. Đáng chú ý, dù rút toàn bộ VĐV về nước chỉ một ngày sau lễ khai mạc SEA Games 33, đoàn Campuchia vẫn xuất hiện với quốc kỳ và bảng tên quốc gia.

Đoàn Thể thao Việt Nam góp mặt với lực lượng khá mỏng, chỉ vài chục VĐV. Phần lớn các thành viên trở về nước ngay sau khi hoàn tất nội dung thi đấu, chỉ những VĐV tranh tài đến sát ngày bế mạc mới ở lại Bangkok.

Sau bài diễn văn bế mạc của Phó Thủ tướng Thái Lan, Thamanat Prompow, ngọn đuốc SEA Games được tái hiện bằng hệ thống đèn laser chính thức tắt, đánh dấu thời khắc khép lại Đại hội. Ngay sau đó, pháo hoa rực sáng bầu trời sân Rajamangala, mang đến khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc.

Việt Nam khép lại SEA Games 33 với vị trí thứ 3 toàn đoàn. Ảnh: Quý Lượng.

Nghi thức hạ cờ SEA Games và trao quyền đăng cai cho chủ nhà tiếp theo được tiến hành trang trọng. Malaysia tiếp nhận lá cờ Đại hội, trở thành quốc gia đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027. Quốc kỳ Thái Lan được hạ xuống, tiếp đó là khoảnh khắc quốc kỳ Malaysia tung bay, cùng lễ trao cờ của Ủy ban Olympic Đông Nam Á cho lãnh đạo nước chủ nhà tương lai.

Malaysia giới thiệu một tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ cùng 60 vũ công đến từ nhiều cộng đồng dân tộc, như lời chào thân thiện gửi tới bạn bè khu vực. Theo kế hoạch, SEA Games 34 sẽ diễn ra tại Malaysia từ ngày 18/9 đến 29/9/2027. Một số môn như vật, rowing và canoeing sẽ không còn trong chương trình thi đấu, trong khi phần lớn các môn còn lại dự kiến giữ nguyên so với SEA Games 33.

SEA Games 33 khép lại sau ngày thi đấu 20/12, để lại nhiều dấu ấn với Đoàn Thể thao Việt Nam. Chung cuộc, Việt Nam giành 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn. Dù chưa chạm mốc 90 HCV, thành tích này vẫn cho thấy tín hiệu tích cực khi khoảng 70% số HCV đến từ các môn Olympic, phản ánh chiều sâu và sự ổn định của thể thao Việt Nam.

Chủ nhà Thái Lan dẫn đầu bảng tổng sắp với 233 HCV, 154 HCB và 112 HCĐ, trong khi Indonesia xếp thứ hai với 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia, Singapore và Philippines, khép lại một kỳ SEA Games giàu cảm xúc và nhiều dấu ấn chuyên môn.