Lấy bút danh tiếng Hàn, nhà văn châu Âu sáng tác truyện K-pop

Nhiều nhà văn châu Âu đang sáng tác truyện về K-pop, lấy bút danh tiếng Hàn và trở thành tác giả ăn khách, theo Korea Times.

Tạo hình các nhân vật trong "Millions". Ảnh: nvisionpub.

Vừa hoàn thành chương trình MBA tại Mỹ, Min Seo-hee bắt đầu chương mới trong cuộc đời ở Seoul với vai trò quản lý tại một công ty giải trí Hàn Quốc. Tại đây, Min gặp Lim Tae-jun của nhóm nhạc nam K-pop Millions và họ khởi đầu một mối tình đầy sóng gió.

Câu chuyện này có thể hơi sến súa đối với nhiều người, nhưng lại là cốt truyện chính khá ăn khách của The Millions. Đây là cuốn tiểu thuyết tình cảm được trưng bày tại gian hàng K-pop Romance, nơi giới thiệu các tác phẩm văn học có liên quan đến K-Pop, tại hội chợ sách Leipzig ở Đức tháng trước.

Giới nhà văn châu Âu viết sách về K-pop

Với gian hàng này, K-pop đã tạo được chỗ đứng tại một trong những hội chợ sách lớn nhất của Đức, thậm chí được coi là đối trọng của hội chợ sách Frankfurt.

Một điều thú vị hơn là tác giả của The Millions không phải là người Hàn Quốc, mà là Sabrina T. Rudolph, một nhà văn người Đức 39 tuổi. Bà là fan hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm nhạc Super Junior và ừng sống ở Seoul một năm rưỡi.

Tất cả sách trong gian hàng K-pop Romance đều do tác giả người Đức viết. Ảnh: Korea Times.

Chính trải nghiệm ở Hàn Quốc đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy Sabrina viết tác phẩm này. Ý tưởng này bắt đầu từ năm 2021, ngay giữa đại dịch COVID-19, khi em gái Anja và người bạn Sahar đã gợi ý Sabrina viết tiểu thuyết lãng mạn lấy cảm hứng từ K-pop.

Họ nhanh chóng thành lập một công ty xuất bản có tên InVision Publishing, gây quỹ thông qua hình thức gọi vốn cộng đồng và xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên A Million Beginnings.

Tên các nhân vật trong loạt truyện đều mang đậm âm hưởng Hàn Quốc và được lựa chọn rất cẩn thận, Sabrina cho biết.

Kể từ khi ra mắt tại hội sách Frankfurt năm 2023, Rudolph đã giới thiệu sách của mình tại nhiều hội sách khác nhau trên khắp nước Đức và gặp gỡ độc giả địa phương. Gần đây hơn, Sabrina cũng đã phát hành phiên bản tiếng Anh để kết nối với nhiều độc giả hơn trên toàn thế giới.

Tại hội chợ sách Leipzig năm nay, Sabrina thậm chí còn tổ chức một buổi đọc sách và gặp gỡ trực tiếp những người hâm mộ sách của mình.

Sabrina chia sẻ: “Đang có một lượng độc giả ổn định cho tiểu thuyết lãng mạn ở Đức. Và tôi nghĩ khái niệm tiểu thuyết lãng mạn lấy bối cảnh K-pop mang lại cảm giác mới mẻ cho nhiều độc giả, điều khiến nó càng trở nên hấp dẫn hơn”.

Chọn bút danh tiếng Hàn vì viết về K-Pop

Hội sách Leipzig không chỉ có tác phẩm của Sabrina. Một tiểu thuyết tình cảm K-pop khác có tên Be my Hope cũng nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, dù tên tác giả là Selly Park, đây lại là bút danh của một tác giả người Áo.

"Tôi chọn bút danh có họ Hàn Quốc vì tiểu thuyết của tôi thuộc thể loại K-pop, và tôi nghĩ như vậy sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn. Cái tên Park mang lại cho tôi cảm giác vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, và nó cũng rất phù hợp với tên thật của tôi", tác giả 31 tuổi này cho biết.

By my Hope là câu chuyện về Meena, một phụ nữ trẻ người Áo, người đã mất đi ước mơ sau một tai nạn bi thảm. Sau khi Meena chuyển đến Seoul, bà gặp Nam-jun, thành viên của nhóm nhạc K-pop Sector 5, và bắt đầu hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Từ tên của nhân vật đã cho thấy tác giả là một fan hâm mộ của BTS và trưởng nhóm RM, tên tiếng Hàn là Kim Nam-joon.

“Áo là một quốc gia nhỏ, và cộng đồng người hâm mộ thường phân tán về mặt địa lý, nhưng K-pop đang kết nối mọi người lại với nhau. Sự phát triển của K-pop tại Áo trong những năm gần đây thật đáng kinh ngạc”, tác giả này chia sẻ.

Dù vậy, thể loại lãng mạn lấy bối cảnh K-pop vẫn tương đối mới và liệu nó có thể đạt được thành công lâu dài hay không vẫn còn phải chờ xem. Đặc biệt, liệu thể loại này có lấn át được sự hiện diện của manga hay không cũng là câu hỏi lớn. Manga tại Đức đã mang về doanh thu 765 triệu USD năm ngoái và khoảng 1.500 đầu truyện tranh manga mới được phát hành mỗi năm.

Cuộc chiến lan tỏa giá trị châu Á trong ngành công nghiệp nội dung thế giới giữa hai ông lớn Nhật Bản và Hàn Quốc hứa hẹn sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là khi Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh webtoon và manhwa, truyện tranh mang phong cách Hàn Quốc ra thị trường quốc tế.