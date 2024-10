K-pop đang nhường chỗ cho tiểu thuyết ‘K-healing’

Sự nổi lên của những cuốn sách đến từ Hàn Quốc về tình trạng kiệt sức và cần sự chữa lành đã gây chấn động thế giới, theo The Economist.

Quốc gia đã sản sinh ra những nhóm nhạc nổi tiếng như BTS và những bộ phim đình đám như Parasite và Squid Game hiện xuất khẩu một loại văn hoá phẩm chậm rãi hơn. Việc xuất bản cuốn Marigold Mind Laundry tại Mỹ và Anh trong tháng này đã thu hút sự chú ý của công chúng đến làn sóng văn hoá mới nhất đến từ Hàn Quốc: tiểu thuyết chữa lành.

Những cuốn sách về tình trạng kiệt sức và cần sự chữa lành này có thể được nhận biết qua bìa sách, toát lên sự yên bình và lành mạnh. Hầu hết đều có hình một tòa nhà với màu sắc nhẹ nhàng và cảnh thiên nhiên được thể hiện khéo léo bên ngoài.

Ảnh: Instagram.

Trong truyện, các nhân vật bỏ lại căng thẳng để tìm kiếm điều gì đó có ý nghĩa hơn. Một người thành đạt mở một hiệu sách hay một biên kịch truyền hình nghỉ việc và bắt đầu các lớp học làm gốm. Sự gắn kết với một địa điểm mới mang đến những mối quan hệ mới với những người cũng đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của riêng họ.

Clare Richards, dịch giả của The Healing Season of Pottery, một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng tại Hàn Quốc sẽ được phát hành quốc tế vào mùa thu năm nay, cho biết "có rất nhiều các yếu tố chữa lành đầy sự ấm áp", từ những chú mèo, món ăn kim chi truyền thống, hương vị kem hay cà phê.

Nổi lên từ đại dịch

Hàn Quốc, giống với Nhật Bản, từ lâu đã có thị trường cho những câu chuyện có chủ đề chữa lành. Tuy nhiên, những tác phẩm này có ảnh hưởng rõ ràng hơn tại Hàn Quốc kể từ đại dịch Covid-19. Nhiều tác phẩm thuộc thể loại này bắt đầu thống trị bảng xếp hạng sách bán chạy nhất của Hàn Quốc.

Joy Lee, một nhà môi giới bản quyền nước ngoài cho biết, các tác phẩm về không gian cộng đồng đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ trong thời kỳ hạn chế xã hội. Giống như nhiều thú vui giải trí khác, tiểu thuyết chữa lành phát triển mạnh mẽ, thu hút độc giả nữ trẻ tìm kiếm các đề xuất từ ​​mạng xã hội.

Một số tiểu thuyết đã được xuất bản trực tuyến trước hoặc thông qua hình thức gây quỹ cộng đồng, thay vì thông qua các tuyến xuất bản thông thường. Các bài đánh giá nhiệt tình từ các ngôi sao K-pop góp phần thúc đẩy cơn sốt này.

Các nhà xuất bản quốc tế cũng ghi nhận xu hướng này. Bloomsbury, Hachette và HarperCollins đều đã xuất bản hoặc mua lại các cuốn sách bán chạy nhất về chủ đề chữa lành của Hàn Quốc. Penguin Random House sẽ cho ra mắt ba đầu sách trong bốn tháng tới. Đại diện Jane Lawson của Penguin Random House cho biết tiểu thuyết Hàn Quốc đột nhiên trở nên thịnh hành và "hoàn toàn bùng nổ", hoà cùng xu hướng các tác phẩm chữa lành đang phát triển khắp toàn cầu. Nhiều đầu sách chữa lành Hàn Quốc được mua bản quyền ở 15 - 20 vùng lãnh thổ.

Nhiều cuốn sách chữa lành Hàn Quốc đã được mua bản quyền rộng rãi. Ảnh: Honorary Reporters.

Điều này phản ánh sự thay đổi lớn hơn trong ngành xuất bản, trong đó sự quan tâm đến tiểu thuyết dịch ngày càng tăng, đặc biệt là ở những độc giả trẻ tuổi. Năm 2022, doanh số bán tiểu thuyết dịch tăng 22% ở Anh. Trong đó, gần một nửa số độc giả dưới 35 tuổi, theo Quỹ Giải thưởng Booker.

"Chúng tôi có nhiều thể loại văn học tại Hàn Quốc, nhưng giờ đây, có vẻ như tiểu thuyết chữa lành cũng được mở rộng đa dạng như vậy", bà Lee cho biết.

Bắt nguồn từ xã hội

Tại sao Hàn Quốc lại phát triển mạnh dòng tiểu thuyết chữa lành? Một lý do là sự cạnh tranh khốc liệt trong cuộc sống của người dân, nơi tình trạng kiệt sức diễn ra phổ biến. Bảy trong số mười người Hàn Quốc báo cáo các vấn đề về sức khỏe tinh thần, chẳng hạn như trầm cảm.

Các “quán cà phê ngủ trưa”, nơi dân công sở tranh thủ có một giấc ngủ ngắn, rất phổ biến ở Seoul. Điều này được phản ánh rõ trong các tác phẩm. Các nhân vật trong sách phải vật lộn với tình trạng kiệt sức vì công việc hoặc tìm việc không thành công.

"Tôi học giỏi... Tôi làm việc chăm chỉ. Tại sao xã hội lại quay lưng lại với tôi?", một sinh viên mới tốt nghiệp buồn bã than thở trong Welcome to the Hyunam-Dong Bookshop, ra mắt năm 2022. Đây là tác phẩm của Hwang Bo-reum, một cuốn sách ăn khách về một người phụ nữ nghỉ việc và mở một hiệu sách. Bà Hwang muốn an ủi độc giả bằng cách “gửi một cái vỗ vai nhẹ tớinhững người đã mất đi niềm vui trong cuộc sống”, tác giả giải thích trong một đoạn ghi chú sách.

Ngoài ra, sự thành công của thể loại này cũng chỉ ra sức hấp dẫn của chủ nghĩa thoát ly thực tại. Bối cảnh của nhiều cuốn tiểu thuyết vừa là nơi chốn bình yên mới và vừa có ý nghĩa biểu tượng: một tiệm giặt là giúp gột rửa chấn thương; một cửa hàng nơi bạn có thể mua những giấc mơ.

Shanna Tan, dịch giả của một số tiểu thuyết chữa lành, cho biết những cuốn sách này phần nào phát triển nhờ xu hướng đọc chậm. Khi độc giả đến với các buổi chia sẻ về sách, họ mang theo những cuốn sách chữa lành được chú thích kỹ lưỡng, trong đó, gạch chân những lời khuyên về cuộc sống. Đó là một liệu pháp văn học, vừa giúp sách được nhiều người biết đến và vừa giúp độc giả được trị liệu về tinh thần.