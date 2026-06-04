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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

Vì sao ta muốn tin 'tình đầu là vĩnh cửu'?

  • Thứ năm, 4/6/2026 22:57 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Lần đầu trái tim rung động, nhiều người tin rằng tình đầu sẽ là tình cuối. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nhiều người vẫn nuôi hy vọng về một tình yêu vĩnh cửu.

Tinh dau anh 1

Khi còn trẻ, nhiều người tin rằng tình yêu là vĩnh cửu và tình đầu sẽ là tình cuối. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Cô gái thế kỷ XX.

Người bạn tâm giao của chúng ta là người mà chúng ta có thể trở về bên họ hết lần này tới lần khác với cảm xúc trước sau đều chẳng thay đổi.

Khi xét đến những phức tạp của mối tình đầu, tôi nghĩ đến chương trình Dawson’s Creek những năm 90, Katie Holmes vào vai một cô gái đáng yêu nhưng nội tâm phức tạp tên Joey, sống trong một thị trấn nghèo, phải lòng cậu bạn thời thơ ấu, Dawson, do James Van Der Beek thủ vai.

Trong suốt nhiều mùa của chương trình này, Joey và Dawson hết chia tay rồi lại quay về bên nhau, họ thay đổi thất thường giữa hai tình trạng yêu nhau rồi chỉ làm bạn, bản thân động năng đó là dấu hiệu rõ ràng của một mối quan hệ bạn tâm giao.

Chúng ta thực sự không muốn sống thiếu người bạn tâm giao của mình, và trên thực tế ta chẳng thể tưởng tượng nổi nếu cuộc đời thiếu họ. Về phương diện nào đó, chúng ta thậm chí còn cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng ngay từ đầu nếu chúng ta chia ly hay đi theo những hướng khác nhau trong cuộc đời.

Đó là nguyên do tại sao đôi lúc người bạn tâm giao của ta thường quay về với ta trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời ta và tại sao chúng ta lại thử bắt đầu lại với họ.

Vì những người bạn tâm giao có xu hướng gặp nhau trong những năm tháng đầu đời, hãy nghĩ về thời thơ ấu, thời trung học, hay thậm chí những năm tháng đại học hiếm có khó tìm mà chúng ta cuốn theo các mối quan hệ tiêu biểu, đây thường là một mối quan hệ mà sau này chúng ta quay lại, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhiều lần chúng ta cảm thấy người bạn tâm giao của mình như một giải pháp dự phòng vì họ vẫn luôn có mặt. Đôi lúc chúng ta thậm chí còn kết hôn với họ, bởi vì chúng ta bắt đầu tin rằng lý do mà chúng ta lúc nào cũng trở về bên họ đó là chúng ta được sinh ra để dành cho nhau.

Ngay cả Joey chỉ chạm đến ngưỡng rời bỏ Dawson và tìm được hạnh phúc trường cửu khi cô bắt đầu nghĩ nhiều hơn về bản thân và những việc cô muốn mà cô có khả năng làm. Một phần của vấn đề thường là do câu chuyện hoang đường kia quá lôi cuốn.

Suy cho cùng, chúng ta đều muốn rơi vào lưới tình và giữ cho cuộc tình này được dài lâu, nhiều người trong chúng ta thấy khó mà hiểu được mục đích, ý nghĩa của tình yêu là gì nếu như nó không kéo dài.

Thành thử mối tình đầu đi vào cuộc đời ta và có vẻ như bằng cách nào đó nó đã được số phận ấn định. Người này dường như được bàn tay của số phận sắp đặt để ở bên chúng ta, và do đó chúng ta vội vàng chấp nhận.

Vì mối quan hệ này thường xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ, đặt cược tất cả (vào mối tình này) không phải lúc nào cũng có nghĩa là sẽ kết hôn, mà là sự cam kết trọn vẹn đối với mối quan hệ và thậm chí mơ đến tương lai ở bên nhau.

Ta tin rằng sự vĩnh hằng là điều có thể, và nó có nghĩa là nhượng bộ theo một phần của bản thân chúng ta, phần hy vọng rằng đây không chỉ là tình đầu mà còn là tình cuối của chúng ta.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Tình đầu Tình đầu James Van Der Beek Tình đầu Katie Holmes Trường cửu

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