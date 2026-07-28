'Mật ngọt hơn máu' và giấc mơ đưa Dalí đến chủ nghĩa Siêu thực

Tác phẩm "Mật ngọt hơn máu" đánh dấu thời điểm Salvador Dalí bước sâu vào thế giới giấc mơ, nơi những hình ảnh phi lý mở đường cho ông gia nhập nhóm Siêu thực.

Trích đoạn bức tranh Mật ngọt hơn máu được họa sĩ Salvador Dalí sáng tác vào năm 1926. Ảnh: wikiart.

Tuy vẫn giữ thái độ nghi hoặc đối với chủ nghĩa Siêu thực, nhưng Dalí ngày càng mượn thêm nhiều thứ từ đây. Ông bắt đầu khám phá chủ đề trung tâm của Siêu thực: giấc mơ.

Trong bức tranh Mật ngọt hơn máu của ông, ta bước vào một giấc mơ. Tất cả mọi thứ đều đang say ngủ. Cơ thể sụp xuống trong giấc ngủ, và đôi mắt trên chiếc đầu bị cắt lìa nhắm lại. Khi cơ thể nghỉ ngơi, “tâm trí” - trung tâm của trí tưởng tượng và những giấc mơ - hiện lên đầy màu sắc và sức sống. Những ý nghĩ trong mơ được biểu hiện bằng những hình ảnh phân tán khắp tranh, như con lừa đang rữa với bầy kiến.

Dalí cố gắng thể hiện nhiều trạng thái tồn tại: bộ ngực trên bầu trời đồng thời cũng giống đôi mắt đang hấp háy. Tuy nhiên, hình ảnh kép này lại thiếu đi tính dữ dội như con mắt của con marabou.

Cách vẽ này khá giống những bức tranh phong cảnh bí hiểm kiểu Yves Tanguy mà Dalí từng thấy ở Paris năm trước đó. Giống như Tanguy, Dalí dùng một đường chân trời sắc để tách bầu trời ra khỏi khung cảnh vô định hình, với nhiều hình dạng kỳ lạ, hoặc là phỏng sinh vật, hoặc là mang tính hình học, tạo nên những chiếc bóng ma quái trong tranh.

Tác phẩm Mẹ ơi, bố bị thương rồi! là một tác phẩm nghệ thuật siêu thực nổi tiếng của họa sĩ Yves Tanguy sáng tác năm 1927. Ảnh: wikipedia.

Cái năng lượng gây hấn này không hợp với André Breton. Do muốn Dalí gia nhập nhóm Siêu thực, Breton đã nhã nhặn ngó lơ những hình ảnh đầu rơi, máu chảy, và về sau là cả những vệt phân trong tranh Dalí. Còn Dalí thì lại bắt đầu dốc hết chúng ra. Vào tháng 3/1929, ông đến Paris để hợp tác cùng bạn học cũ Luis Buñuel làm cuốn phim kinh dị Un Chien Andalou.