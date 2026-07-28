Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đây là Dalí

Cuốn sách này kể về cuộc đời của Dalí và khám phá ý nghĩa của những bức tranh siêu thực của ông. Tinh túy của chủ nghĩa siêu thực Dalí chính là: nơi cái bình thường trở thành cái phi thường.

Xuất bản

'Mật ngọt hơn máu' và giấc mơ đưa Dalí đến chủ nghĩa Siêu thực

  • Thứ ba, 28/7/2026 11:00 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Tác phẩm "Mật ngọt hơn máu" đánh dấu thời điểm Salvador Dalí bước sâu vào thế giới giấc mơ, nơi những hình ảnh phi lý mở đường cho ông gia nhập nhóm Siêu thực.

Salvador Dalí ảnh 1

Trích đoạn bức tranh Mật ngọt hơn máu được họa sĩ Salvador Dalí sáng tác vào năm 1926. Ảnh: wikiart.

Tuy vẫn giữ thái độ nghi hoặc đối với chủ nghĩa Siêu thực, nhưng Dalí ngày càng mượn thêm nhiều thứ từ đây. Ông bắt đầu khám phá chủ đề trung tâm của Siêu thực: giấc mơ.

Trong bức tranh Mật ngọt hơn máu của ông, ta bước vào một giấc mơ. Tất cả mọi thứ đều đang say ngủ. Cơ thể sụp xuống trong giấc ngủ, và đôi mắt trên chiếc đầu bị cắt lìa nhắm lại. Khi cơ thể nghỉ ngơi, “tâm trí” - trung tâm của trí tưởng tượng và những giấc mơ - hiện lên đầy màu sắc và sức sống. Những ý nghĩ trong mơ được biểu hiện bằng những hình ảnh phân tán khắp tranh, như con lừa đang rữa với bầy kiến.

Dalí cố gắng thể hiện nhiều trạng thái tồn tại: bộ ngực trên bầu trời đồng thời cũng giống đôi mắt đang hấp háy. Tuy nhiên, hình ảnh kép này lại thiếu đi tính dữ dội như con mắt của con marabou.

Cách vẽ này khá giống những bức tranh phong cảnh bí hiểm kiểu Yves Tanguy mà Dalí từng thấy ở Paris năm trước đó. Giống như Tanguy, Dalí dùng một đường chân trời sắc để tách bầu trời ra khỏi khung cảnh vô định hình, với nhiều hình dạng kỳ lạ, hoặc là phỏng sinh vật, hoặc là mang tính hình học, tạo nên những chiếc bóng ma quái trong tranh.

Salvador Dalí ảnh 2

Tác phẩm Mẹ ơi, bố bị thương rồi! là một tác phẩm nghệ thuật siêu thực nổi tiếng của họa sĩ Yves Tanguy sáng tác năm 1927. Ảnh: wikipedia.

Cái năng lượng gây hấn này không hợp với André Breton. Do muốn Dalí gia nhập nhóm Siêu thực, Breton đã nhã nhặn ngó lơ những hình ảnh đầu rơi, máu chảy, và về sau là cả những vệt phân trong tranh Dalí. Còn Dalí thì lại bắt đầu dốc hết chúng ra. Vào tháng 3/1929, ông đến Paris để hợp tác cùng bạn học cũ Luis Buñuel làm cuốn phim kinh dị Un Chien Andalou.

Catherine Ingram, Andrew Rae

Đông A + NXB Dân Trí

Salvador Dalí Siêu thực giấc mơ mật ngọt hơn máu

    Đọc tiếp

    Doanh số sách 'The Odyssey’ tăng đột biến

    Doanh số sách 'The Odyssey’ tăng đột biến

    2 giờ trước 09:21 28/7/2026

    0

    Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan đã kéo theo sự gia tăng đột biến về lượng người nghe phiên bản sách nói trên Spotify, đặc biệt là ở giới trẻ.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    05:45 27/7/2026 05:45 27/7/2026

    0

    Kết hợp không gian văn hóa đọc, mua bán sách, quà lưu niệm và phục vụ đồ uống, A Little Studio được trang trí với cảm hứng từ truyện cổ tích, gần gũi với độc giả.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý