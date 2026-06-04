Hồi ký hé lộ đời sống gia đình của phu nhân Joe Biden

Cuốn hồi ký của Jill Biden, “View From The East Wing”, được đánh giá là có lối viết gọn gàng, mang đến cảm xúc và thông tin từ những chi tiết giản dị, theo Philadelphia Inquirer.

Những quả bông gòn được dùng để mô phỏng tuyết trong lễ đón năm mới 2022 tại Nhà Trắng. Món gà và mì Ý được gia đình Biden ăn trong những dịp đặc biệt. Con mèo tam thể của gia đình, Willow, đang tìm kiếm những tia nắng Mặt trời tại ngôi nhà ở Rehoboth Beach, Delaware. Không gian trong cuốn sách tạo ra cảm giác như những chiếc bánh popover mềm xốp.

Bên cạnh vai trò cựu Đệ nhất phu nhân và Đệ nhị phu nhân của nước Mỹ, Jill Biden còn là một giáo sư tiếng Anh lâu năm. Điều này giải thích cho sự sống động trong từng câu văn của bà.

Chất văn chương trong hồi ký của bà Biden

Lời miêu tả của Jill Biden về việc được dẫn qua lối vào riêng của khách sạn vì an ninh đã khiến những tín đồ văn chương như được chứng kiến mọi thứ.

Cuốn sách ra mắt ngày 2/6. Ảnh: Amazon.

Đầu đề cuốn sách cũng rất sắc sảo và đầy ẩn ý: Cánh Đông của Nhà Trắng, nơi có văn phòng của đệ nhất phu nhân, trung tâm đón khách và một số phòng lịch sử khác. Đáng chú ý, nơi đây đã bị ông Donald Trump phá bỏ năm ngoái để nhường chỗ cho một phòng khiêu vũ.

Với bối cảnh này, cuốn sách như một bản ghi chép về lịch sử Nhà Trắng. Jill Biden từng trầm trồ trước không gian văn phòng, nơi được đội ngũ nhân viên tận tâm bố trí hoa tươi và dọn dẹp.

Nơi đây cũng có những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, chẳng hạn như bức tranh sơn dầu Morning on the Seine, Good Weather, bức tranh mà bà Angela Merkel cho biết ông Trump từng gọi là “Monet của tôi”.

Tiết lộ nhiều chi tiết riêng tư về gia đình Biden

Ngoài nội dung giàu chất thơ và cảm xúc, cuốn sách đề cập đến những vấn đề chính trị lớn nhất từng gây tranh cãi, chẳng hạn như cuộc tranh luận thảm hại dẫn đến việc Joe Biden rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024. Vào thời điểm đó, vợ ông không có lời giải thích nào khác ngoài việc nói rằng Biden quá mệt mỏi.

“Anh đã thực sự làm hỏng mọi thứ, phải không?” bà viết rằng ông thì thầm với bà như vậy khi rời khỏi sân khấu.

“Vâng, anh đã làm hỏng nó”, bà trả lời.

Vào thời điểm đó, bà nghĩ rằng ông có thể bị đột quỵ. Bà viết: “Cảm giác như chúng tôi đang xem một hình ảnh ba chiều do AI tạo ra về người đàn ông mà chúng tôi biết, và hình ảnh ba chiều đó bị lỗi… Liệu mọi người có cho rằng đây mới chính là thực trạng sức khỏe của ông ấy?”

Hai tuần trước cuộc tranh luận, Hunter, con trai út của gia đình Biden, đã bị kết tội 3 tội danh liên quan đến súng.

Tại phiên tòa kết tội Hunter, khi người thân khóc nức nở, Jill, trong trạng thái hoang mang và đau khổ tột cùng, “cố gắng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào”, bà viết. Bà cũng có một chút ám chỉ về điều mờ ám liên quan đến người bạn gái cũ đã chụp ảnh Hunter cùng ma túy ở khoảng cách “rất gần, như thể cô ta đang quay một bộ phim tài liệu về thiên nhiên”. Tổng thống Joe Biden đã ân xá cho con trai của mình trước khi rời nhiệm sở.

Cuốn sách cũng đưa độc giả đi qua những cơn gió mạnh mà gia đình Biden phải hứng chịu. Họ kết hôn sau khi người vợ đầu tiên của Biden là Neilia và con gái Naomi qua đời trong một tai nạn xe hơi năm 1972. Beau Biden, con trai cả của ông Biden, cũng đã qua đời vì khối u não ác tính ở tuổi 46 vào năm 2015.

Điều này có thể là lý do bà Jill rất xúc động khi đến thăm các vùng chiến sự: “Có một điều về nỗi đau buồn là nó hiện diện ngay trên khuôn mặt của mỗi người. Nó giống như một màn sương mù bao trùm. Nước mắt của những người mẹ đọng lại trên khóe mắt, như thể họ khó lòng kìm nén nỗi buồn của mình.”

Chưa đầy sáu tháng sau khi người kế nhiệm được Joe Biden lựa chọn thua cuộc bầu cử năm 2024, ông Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4, di căn đến xương.

Giờ đây, ở tuổi 74, vai trò hàn gắn nỗi đau cả thể chất lẫn tinh thần trong gia đình của bà Jill Biden vẫn chưa kết thúc.