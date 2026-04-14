Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói về việc cấp phép sản xuất vàng miếng

NHNN cho biết đến nay đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng. Tuy nhiên, nhà điều hành vẫn đang trong giai đoạn xem xét, đánh giá.

Tại buổi họp báo thông tin hoạt động ngân hàng quý I diễn ra chiều 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (NHNN) đã có thông tin cập nhật về tình hình cấp phép sản xuất vàng miếng cho các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 232/2025 của Chính phủ.

Cụ thể, lãnh đạo Cục Quản lý ngoại hối cho biết đến nay, NHNN đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Như vậy, so với thông tin đưa ra hồi cuối năm 2025, đã có thêm 2 đơn vị gửi đề xuất được phép sản xuất vàng miếng tới cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết NHNN vẫn đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện.

“Sau khi các đơn vị được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, NHNN sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định”, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối thông tin.

Theo Nghị định 232/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng cần có vốn từ 50.000 tỷ trở lên.

Các đơn vị này phải trong danh sách đang được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng hoặc bị xử phạt nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục.

Ngoài ra các đơn vị này cần phải có quy định nội bộ về sản xuất vàng miếng nhằm đảm bảo doanh nghiệp, ngân hàng là các tổ chức có kinh nghiệm, có đủ năng lực tài chính, tuân thủ pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện sản xuất vàng miếng.

Đây cũng là cơ sở cần thiết để doanh nghiệp, ngân hàng có thể bắt tay ngay vào hoạt động sản xuất vàng miếng khi được cấp phép.

Hiện cả nước có 38 doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ, chỉ một số doanh nghiệp "đầu ngành" đáp ứng điều kiện vốn từ 1.000 tỷ trở lên như Công ty SJC, PNJ, DOJI…

Về phía ngân hàng, nhóm ngân hàng quốc doanh có Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank đều đáp ứng đủ điều kiện. Các ngân hàng tư nhân có thêm VPBank, Techcombank, MB.

Định hướng chính sách tiền tệ thời gian tới

Kết luận tại buổi họp báo chiều nay, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết thời gian tới, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, căng thẳng tại Trung Đông vẫn là "biến số" khó lường, có khả năng làm chệch hướng đà phục hồi của kinh tế toàn cầu. Chi phí năng lượng cao cũng sẽ đẩy lạm phát toàn cầu (đặc biệt tại Mỹ và EU) tăng trở lại, buộc các ngân hàng trung ương phải thận trọng trong điều hành lãi suất.

Trong nước, lạm phát tiềm ẩn áp lực tăng, nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng dự kiến gia tăng, trong khi đó huy động vốn toàn hệ thống ngân hàng có thể bị ảnh hưởng và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác (như bất động sản, chứng khoán…).

Trong bối cảnh này, Phó thống đốc cho biết NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, nhà điều hành sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay của các ngân hàng; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp; sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các ngân hàng đối với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về lãi suất tiền gửi - cho vay.

Về tỷ giá, NHNN sẽ điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Nhà điều hành cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng; điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; chỉ đạo các ngân hàng hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng…