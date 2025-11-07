Lan Phương vướng tranh luận

Chia sẻ việc tự sửa nhà, kể cả khi đang mang thai, Lan Phương nhận ý kiến trái chiều. Trước những tranh cãi, nữ diễn viên lên tiếng giải thích.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Phương chia sẻ việc bản thân phải tự lo liệu nhiều việc trong nhà, kể cả lúc mang bầu.

Nữ diễn viên viết: “Thấy Phương sơn sửa nhà, mọi người nói: ‘Vất vả quá’. Nhưng thật ra tôi đã phải tự mình làm việc đó từ lâu rồi nên thấy bình thường. Nhớ nhất là lúc đường ống máy lạnh phòng ngủ tỏa ra mùi khó chịu, suốt từ lúc Phương mang bầu Mia cho đến khi sinh con. Không ai giúp cả, nên khi mới sinh con 2 tháng, Phương tự mình tìm người sửa”.

Lan Phương kể cô tự mình sắp xếp mọi thứ, kê dọn đồ đạc, lau dọn kỹ từng tí một để Mia không phải ngửi mùi khó chịu khi ngủ và các con không bị dị ứng bụi công trình.

"Hôm nay Mia tròn 20 tháng, tôi sơn sửa lại nhà để có một không gian mới, bình yên, an toàn và thật nữ tính như chính những cô gái nhỏ bé trong nhà này. Cảm thấy thật hạnh phúc. Không phải chờ đợi ai đến giúp. Tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai”, Lan Phương tiếp tục.

Lan Phương thường xuyên chia sẻ về cuộc sống trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Ngay lập tức, bài viết của Lan Phương gây tranh luận. Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại ý kiến trái chiều. Họ cho rằng nữ diễn viên đang kể khổ trong khi những người khác cũng đang tự mình làm nhiều việc.

Sau khi vướng tranh cãi, Lan Phương lên tiếng giải thích cô chỉ muốn chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Nữ diễn viên giải thích: “Bài viết của Phương chỉ là chia sẻ một cảm xúc của hiện tại, sau khi lấy lại tự chủ của cuộc đời, không có ý nói mình tốt hơn ai. Tôi biết còn rất nhiều người phụ nữ và em bé có cuộc sống vất vả đáng thương hơn. Tôi trân trọng và đồng cảm với họ vô cùng. Phương cũng tôn trọng tất cả bình luận dù một số chưa thật hiểu nội dung tôi chia sẻ. Nhưng những bình luận đó giúp tôi hiểu thêm về gánh nặng khác nhau trong cuộc sống. Phương biết ơn tất cả”.

Lan Phương sinh năm 1983 tại Hà Nội, từng học tại Đại học Ngoại thương TP.HCM và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm đầu 2000. Cô nổi tiếng qua các bộ phim Cô tiên xanh, Nữ bác sĩ, Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng...

Cô đang đảm nhận vai Linh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh. Linh là tiểu tam, chen vào mối quan hệ của vợ chồng Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh).

Năm 2018, Lan Phương kết hôn với anh David Duffy (người Anh). Hồi tháng 7, nữ diễn viên công khai thông tin nộp đơn ly hôn chồng Tây từ tháng 5. Hai người trải qua nhiều năm mâu thuẫn, không thể hàn gắn.

Ngày 17/9, phiên tòa ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy diễn ra tại TAND Hà Nội. Kết quả, Lan Phương giành quyền nuôi 2 con Lina Linh và Mia Mai. Trong khi đó, chồng cũ của nữ diễn viên phải chu cấp cho 2 con gái mỗi tháng là 40 triệu đồng, đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Tuy nhiên, David Duffy cho biết sẽ kháng cáo.

Trong phiên tòa, Lan Phương chia sẻ cô bị chồng cũ bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý, thậm chí kiểm soát các tài khoản mạng xã hội. Về phía David Duffy, anh phủ nhận cáo buộc trên và cho biết Lan Phương bị trầm cảm sau sinh.